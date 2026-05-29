Не мог попасть в свою квартиру: история бывшего венесуэльского заключённого

Уругвайско-венесуэльский гражданин Хосе Рикардо Брейхо после освобождения из тюрьмы вернулся в свою квартиру в Каракасе и обнаружил, что жильё занято, а все его вещи исчезли.

По словам Брейхо, внутрь здания его пустил сосед. Затем он несколько дней не мог попасть домой и ждал помощи от властей прямо у двери своей квартиры. Друзья и соседи принесли ему матрас, на котором он спал в коридоре.

[Хосе Рикардо Брейхо, бывший заключённый]:

«Я не знал, что квартира занята. Я не мог войти и не мог находиться там, где постановил суд. Соседи и друзья дали мне матрас. Я положил его у двери квартиры и провёл там около трёх дней в ожидании решения, прокурора или какого-то объяснения».

Местные СМИ сообщают, что Брейхо провёл почти два года в тюрьме строгого режима. Его обвиняли в терроризме, преступном сговоре и государственной измене. Сам мужчина утверждает, что дело против него завели после того, как он сфотографировал место, где был вывешен флаг ХАМАС.

Позже, по словам Брейхо, человек, находившийся в квартире, вернул ему ключи. Тогда же ему сообщили, что домашний арест отменён и отмечаться у властей больше не нужно. Вернувшись в квартиру, мужчина обнаружил пустые комнаты и чужие вещи.

[Хосе Рикардо Брейхо, бывший заключённый]:

«Здесь нет ничего моего. Ни одной моей тарелки, ни одной моей вилки. Ничего нет».

По данным местных СМИ, квартиру занимали люди, предположительно связанные с президентской охраной.

Ранее председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил о планах освободить 300 заключенных.

Власти страны продолжают отрицать существование политических заключённых и заявляют, что все арестованные совершили уголовные преступления.

