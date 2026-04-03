Как Королевский балет Великобритании готовится к азиатскому туру

Менеджер по костюмом Королевского балета Великобритании осматривает платья, жакеты и головные уборы из недавней постановки «Жизель». Их упакуют и отправят в Японию.

Он готовит множество нарядов, которые танцоры будут использовать во время гастролей труппы в Сингапуре и Токио. Там они исполнят «Жизель» и балет «Тщетная предосторожность».

[Адриан Вильясенор, менеджер по костюмам]:

«Всего может быть более 2000 предметов, включая сами костюмы, а также нижнее бельё, колготки, рубашки, вуали – всё, что угодно».

От артистов до сотрудников по костюмам, физиотерапевтов и закулисной команды – около 150 человек отправятся из Лондона в Азию на гастроли, которые пройдут с 26 июня по 12 июля.

Сейчас все активно готовятся, изучают сцены и то, как их характеристики могут повлиять на хореографию. Последние месяцы стали особенно напряжёнными: идёт упаковка и отправка ящиков с костюмами, обувью и оборудованием.

[Кевин О’Хэйр, директор Королевского балета]:

«Мы действительно хотим, чтобы зрители в Токио и Сингапуре получили те же впечатления, что и зрители здесь, в Лондоне».

Менеджер по балетной обуви Джейн Латимер говорит, что для балерин упаковывают сотни пуантов. Каждая берёт в среднем около десяти пар.

[Джейн Латимер, менеджер по балетной обуви]:

«Там обычно довольно влажно, поэтому обувь очень быстро становится мягкой, и они вынуждены использовать больше пар».

Прима Королевского балета Аканэ Такада родилась в Токио. Она говорит, что выступать перед японской публикой будет для неё «большой честью».

[Анаэ Такада, прима-балерина]:

«Я очень взволнована тем, что они смогут это увидеть».

В конце июня Королевский балет даст четыре гала-выступления в театре Esplanade в Сингапуре. Затем с 3 по 12 июля он представит «Тщетную предосторожность» и «Жизель» в Токио.

