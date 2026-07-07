Куба полностью осталась без электроэнергии в понедельник. Предыдущий общенациональный блэкаут был в марте. И нынешний не..

На Кубе произошёл общенациональный блэкаут – третий с начала года

Куба полностью осталась без электроэнергии в понедельник. Предыдущий общенациональный блэкаут был в марте. И нынешний не стал неожиданностью для десяти миллионов жителей острова, которые и так страдают от веерных отключений, длящихся порой до 30 часов.

Причин очередного сбоя в энергосистеме власти не называют. Но говорят, что подача электричества постепенно восстанавливается.

В Гаване люди, измученные жарой, ночуют на улицах.

[Алексис Тейлор, житель Гаваны]:

«Мы дышим свежим воздухом на набережной Малекон до темноты – до часа, двух или четырёх ночи. Иногда проводим здесь всю ночь, спим прямо тут или на балконе – из-за жары и комаров. Понимаете, другого выхода нет – такова жизнь кубинца без электричества».

На момент сбоя в энергосистеме почти две трети страны уже оставались без электричества. Так что многие жители острова почти не заметили разницы, поскольку в основном живут без света и мобильной связи.

[Элида Филикс, жительница Гаваны]:

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«Мы уже привыкли к этим отключениям электроэнергии, поскольку это происходит каждый день. Нормально не поспишь. Вода не поступает в эту часть города уже месяц, а здесь пожилые люди, прикованные к постели. Это ужасно».

[Омар Ортега, житель Гаваны]:

«Это невыносимо – жара и комары. Уже июль, скоро август. А в эти месяцы жара просто невыносимая. Из-за этого сильно устаёшь».

Общенациональный блэкаут стал восьмым с октября прошлого года и третьим в текущем году.

Отключения электроэнергии происходят на фоне сильного износа инфраструктуры, а также нефтяных санкций США. Ранее в этом году администрация Дональда Трампа запретила поставки топлива на Кубу из Венесуэлы и Мексики, а также пригрозила ввести пошлины против любой страны, которая станет поставлять нефть на остров.

Традиционные электростанции на Кубе работают на дизеле и мазуте. Остров производит только 40% необходимого ему топлива, а запасы нефти в объёме 730 тысяч баррелей, доставленные российским танкером в марте, иссякли через месяц.

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