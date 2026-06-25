Южнокорейская молодёжь массово идёт в микроэлектронику ради карьеры и брака

В Южной Корее инженеры вошли в число самых престижных кандидатов на рынке знакомств. Речь о сотрудниках..

В Южной Корее инженеры вошли в число самых престижных кандидатов на рынке знакомств. Речь о сотрудниках южнокорейских компаний по производству микросхем Samsung Electronics и SK Hynix.

По словам представителей брачных агентств, их всё чаще ставят в один ряд с врачами и юристами благодаря высоким доходам и бонусам, которые им принёс мировой бум искусственного интеллекта.

[Ли Сон Ми, консультант брачного агентства]:

«Оценки сотрудников Samsung Electronics недавно выросли с 83 до 87 баллов. Что касается клиентов, работающих в SK Hynix, их показатели, как ожидается, поднимутся примерно с 80 до 83 баллов. Это показывает, насколько привлекательной стала эта компания».

SK Hynix недавно обошла Samsung по рыночной капитализации и стала самой дорогой компанией Южной Кореи. Некоторые специалисты полупроводниковых подразделений в ней получают бонусы в сотни тысяч долларов. При этом средняя годовая зарплата в стране остаётся на уровне примерно в 30 тысяч долларов.

Карьерные консультанты отмечают, что всё больше молодых специалистов после окончания вузов стремятся попасть в Samsung и SK Hynix. В стране открываются специальные курсы, где учат проходить собеседования в эти компании.

[Пак Чжун Ён, карьерный консультант]:

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«Полупроводники – это, пожалуй, единственная отрасль, которая может по-настоящему воспользоваться бумом искусственного интеллекта. Она оказалась в центре внимания, а результатом стали огромные зарплаты и бонусы».

Повышенный интерес наблюдается и в вузах. На факультете по инженерии полупроводников, которую Университет Корё открыл совместно с SK Hynix, в этом году зафиксировали рекордный проходной балл.

[Ку Бон Хо, студент первого курса инженерии полупроводников]:

«Я выбрал это направление, потому что хотел быстрее получить работу и начать карьеру. По сравнению с друзьями я чувствую себя относительно уверенно в вопросе трудоустройства, хотя понимаю, что впереди ещё много задач».

Безработица среди южнокорейцев в возрасте от 15 до 29 лет в 2025 году выросла до 6,1%. На фоне этого стабильные перспективы в полупроводниковой отрасли становятся для молодых людей особенно привлекательными.

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