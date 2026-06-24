Эйфелеву башню закрыли из-за жары

В Париже из-за жары закрыли для посещения Эйфелеву башню. Обычно в пиковый сезон с середины июня..
Дата загрузки: 2026-06-24
В Париже из-за жары закрыли для посещения Эйфелеву башню.
Обычно в пиковый сезон с середины июня она работает с 9 утра до 00:45 ночи. Но во вторник последних посетителей впустили туда в полдень. В городе плюс 38.
Туристы разочарованы.
[Тиффани Тан, туристка из Канады]:
«Да, мне жарко, но я не думаю, что мне станет ещё жарче, если я поднимусь на башню. Наоборот, там должно быть прохладнее. Почему они не перекроют улицы? Не закроют метро и не остановят поезда до аэропорта? Вчера мы ехали из аэропорта в город, и в поезде было жарко как в духовке. Я уже привыкла к этому, и вот на следующий день мне говорят, что из-за жары закрывают Эйфелеву башню. Это бессмысленно».
Как ожидается, жара в Париже продлится до пятницы.
[Юри Резенде, турист из Бразилии]:
«В Бразилии у на обычно ничего не закрывают из-за жары. Но здесь всё по-другому. Возможно, большинство людей привыкли к холодной влажной погоде, а некоторые устали от жары».
У Аманды из Австралии билеты были на 5 часов вечера. Ей пришло уведомление, что они аннулированы и что ей вернут деньги.
[Аманда Арбакл, туристка из Австралии]:
«Это разочаровывает, потому что многие приехали в Париж, чтобы подняться на Эйфелеву башню и полюбоваться видом сверху. Но нужно смириться – у них свои причины. Но я не понимаю, почему нельзя открыть её вечером или ночью – просто изменить часы работы в жару».
Ежегодно Эйфелеву башню посещают около 7 миллионов человек.
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