Скелет тираннозавра длиной почти 11,5 метров выставят на аукцион в Нью-Йорке. За лот рассчитывают выручить от..

Редкий и качественный: скелет тираннозавра уйдёт с молотка за миллионы долларов

Скелет тираннозавра длиной почти 11,5 метров выставят на аукцион в Нью-Йорке. За лот рассчитывают выручить от 20 до 30 миллионов долларов.

Высота скелета – 3,8 метра. Череп длиной около 137 сантиметров сохранился на 82%. В частности, присутствуют все шесть элементов челюсти, несущих зубы. В комплект также входят редкие кости передних конечностей, редкая вилочковая кость, полный таз и много фрагментов обеих стоп.

Окаменелые останки тираннозавра обнаружили в геологической формации Хелл-Крик в Южной Дакоте. Скелет сохранился примерно на 61%. В целом это 183 фрагмента костей и 30 брюшных рёбер.

Руководитель отдела естественной истории и науки аукционного дома Sotheby’s говорит, что ценность находки – в степени сохранности, качестве, размере и состоянии костей.

Сохранность во многом зависит от того, как ведутся раскопки. От специалистов требуется опыт, усердие и бережное отношение. Скелет этого тираннозавра извлекали из породы в течение трёх полевых сезонов – в 2021, 22-м и 23-м году. Также важно умение правильно собрать скелет. Это увеличивает ценность экспоната.

Тираннозавр получил имя Гас – в честь фермера, на чьей земле нашли окаменелости. Гас входит в число самых крупных и наиболее полных скелетов тираннозавра из когда-либо найденных.

В стоимость лота включены авторские права. Это значит, что владелец сможет продавать изображения скелета тираннозавра.

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Аукцион пройдёт в первой половине июля в рамках мероприятия Geek Week-2026, посвящённого естественной истории, освоению космоса, а также истории науки и техники.

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