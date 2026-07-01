Сборная Мексики уверенно обыграла Эквадор в матче 1/16 финала. Встреча прошла на стадионе «Ацтека» в Мехико..

Мексика одержала историческую победу на Чемпионате мира – 2026

Сборная Мексики уверенно обыграла Эквадор в матче 1/16 финала. Встреча прошла на стадионе «Ацтека» в Мехико и закончилась со счётом 2:0. Голы забили Хулиан Киньонес и Рауль Хименес. В итоге команда Мексики впервые за 40 лет выходит в 1/8 финала.

Сотни восторженных болельщиков в Лос-Анджелесе отпраздновали победу мексиканской сборной.

[Лесли, болельщица]:

«Я чувствую себя прекрасно, Мексика победила! Теперь мы обыграем всех». [Адельфо, болельщик]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мексиканцы любят всех. Мексика повсюду. Мексиканец будет везде, где захочет. И так будет всегда». [Люси, болельщица]:

«Я очень рада и горжусь своим народом, Мексикой, всеми нами».

Сборная Эквадора покидает ЧМ-2026. А команда Мексики встретится в 1/8 финала с победителем матча Англия – ДР Конго.

Чемпионат мира по футболу проходит сразу в трёх странах – США, Мексике и Канаде. Он стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующий чемпион мира – сборная Аргентины.

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