Мексика одержала историческую победу на Чемпионате мира – 2026

Сборная Мексики уверенно обыграла Эквадор в матче 1/16 финала. Встреча прошла на стадионе «Ацтека» в Мехико..
Дата загрузки: 2026-07-01
Сборная Мексики уверенно обыграла Эквадор в матче 1/16 финала. Встреча прошла на стадионе «Ацтека» в Мехико и закончилась со счётом 2:0. Голы забили Хулиан Киньонес и Рауль Хименес. В итоге команда Мексики впервые за 40 лет выходит в 1/8 финала.
Сотни восторженных болельщиков в Лос-Анджелесе отпраздновали победу мексиканской сборной.
[Лесли, болельщица]:
«Я чувствую себя прекрасно, Мексика победила! Теперь мы обыграем всех».
[Адельфо, болельщик]:
«Мексиканцы любят всех. Мексика повсюду. Мексиканец будет везде, где захочет. И так будет всегда».
[Люси, болельщица]:
«Я очень рада и горжусь своим народом, Мексикой, всеми нами».
Сборная Эквадора покидает ЧМ-2026. А команда Мексики встретится в 1/8 финала с победителем матча Англия – ДР Конго.
Чемпионат мира по футболу проходит сразу в трёх странах – США, Мексике и Канаде. Он стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующий чемпион мира – сборная Аргентины.
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