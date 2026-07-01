Тысячи болельщиков выстраиваются в огромные очереди под палящим солнцем Майами, чтобы увидеть главный футбольный трофей –..

Тысячи людей часами стоят в очереди в Майами, чтобы увидеть Кубок мира ФИФА

Тысячи болельщиков выстраиваются в огромные очереди под палящим солнцем Майами, чтобы увидеть главный футбольный трофей – оригинальный Кубок мира ФИФА. Его выставили на всеобщее обозрение в Башне Свободы.

Кубок изготовлен из 18-каратного золота и весит более шести килограммов. Он сменил Кубок Жюля Риме в 1974 году после того, как тот навечно перешёл к сборной Бразилии. Обычно трофей хранится в Цюрихе под усиленной охраной. Лишь изредка его выставляют на всеобщее обозрение.

[Брэндон Трухильо Ривера, турист из США]:

«Это нечто особенное, ведь такая возможность выпадает раз в жизни. Одно дело – видеть матчи чемпионата мира в других странах, и совсем другое – когда они проходят на родной земле, совсем рядом».

[Наталия де Риглос, туристка из Перу]:

«Я вижу Кубок впервые и просто в восторге. Я и представить не могла, что он такой большой и детализированный».

Показ трофея в Майами стал частью выставки, посвящённой истории мирового футбола. Помимо Кубка мира, посетители могут увидеть экспозицию с футболками всех 211 национальных ассоциаций ФИФА, историческими экспонатами и интерактивными инсталляциями.

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Финал чемпионата мира состоится 19 июля на стадионе в Нью-Йорке. Именно там капитан команды-победителя поднимет над головой главный трофей.

В этом году Чемпионат мира впервые проходит сразу в трёх странах – США, Канаде и Мексике. В турнире также впервые участвуют 48 сборных вместо 32. За месяц команды проведут рекордные 104 матча.

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