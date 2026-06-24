Сириец скупает ретроавто и мечтает построить музей

Ретроавтомобили стали главным увлечением для сирийца Вассима аль-Хаффара из Дамаска. Он коллекционирует их уже 20 лет...

Ретроавтомобили стали главным увлечением для сирийца Вассима аль-Хаффара из Дамаска. Он коллекционирует их уже 20 лет.

[Вассим аль-Хаффар, коллекционер]:

«Это моё хобби. Я полюбил ретроавто ещё в юности. Каждый раз, когда видел машину, думал: вот бы и мне такую. Эти мечты живут во мне до сих пор».

Некоторые автомобили были повреждены во время войны, но Вассим их восстанавливает. Также реставрирует машины, пострадавшие от времени. На ремонт каждой уходят месяцы. К тому же есть проблемы с запчастями.

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[Вассим аль-Хаффар, коллекционер]:

«Этим автомобилям более 80-90 лет. Поэтому найти запчасти для таких машин – задача не из лёгких».

У Вассима уже 35 ретроавтомобилей. Он сдаёт их в аренду для съёмок телесериалов и проведения свадеб. Мечтает открыть собственный музей, чтобы люди увидели всю коллекцию и через экспонаты познакомились с автомобильной историей Сирии.

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