В ДРК начались испытания экспериментального препарата для лечения Эболы

Препарат против Бундибугио В ДР Конго началось тестирование метода лечения лихорадки Эбола, вызванной штаммом Бундибугио. Об..

Препарат против Бундибугио

В ДР Конго началось тестирование метода лечения лихорадки Эбола, вызванной штаммом Бундибугио. Об этом сообщил глава ВОЗ.

Клиническое испытание проходят два лекарства: препарат MBP134, созданный на основе двух моноклональных антител, и ремдесивир. Их будут применять как по отдельности, так и в комбинации. Зарегистрирован уже первый пациент.

Лихорадка Эбола продолжает быстро распространяться в ДРК. Выявлено уже более 1400 случаев заболевания, 438 человек умерли. В последние две недели ежедневно регистрировали по 38 заражённых.

При этом медикам чинят препятствия сами местные жители.

[Тедрос Аданом Гебреисус, глава ВОЗ]:

«Буквально на этой неделе было совершено нападение на центр лечения лихорадки Эбола в провинции Итури: погибли два человека, центр подожгли, а пациенты разбежались. Подобные действия не только ставят под угрозу жизни пациентов и медиков, но и препятствуют усилиям по остановке распространения вируса и спасению людей».

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Испытания могут продлиться несколько месяцев и охватить более 1000 пациентов. По данным ВОЗ, запас препаратов достаточно большой. Организация ведёт переговоры с разработчиками, чтобы обеспечить пациентам доступ к лекарствам после завершения испытаний, если их безопасность и эффективность подтвердятся.

В ДР Конго сейчас действуют 10 лабораторий, где проводят тесты на вирус Эбола. Также открыты 22 медицинских центра, в общей сложности рассчитанные на 650 человек. Кроме того, ВОЗ и ее партнёры работают над созданием еще 300 дополнительных мест.

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