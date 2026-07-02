Новый подводный дом позволит учёным жить в океане неделю и дольше

Подводный дом для океанологов появился в Национальном морском заповеднике Флорида-Кис в США. Жилой модуль Vanguard установили..

Подводный дом для океанологов появился в Национальном морском заповеднике Флорида-Кис в США. Жилой модуль Vanguard установили на глубине 17 метров. Находиться в нём можно неделю и дольше.

[Доун Кернагис, сотрудница компании Deep]:

«Это первая за 40 лет построенная и протестированная подводная среда обитания для людей. Мы очень рады тому, что она появилась в океане. Это расширит возможности для исследований».

Жилой модуль Vanguard позволит исследователям проводить длительное время под водой без декомпрессии, необходимой для предотвращения кессонной болезни. Длительную декомпрессию нужно проходить только один раз – в конце миссии.

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[Доун Кернагис, сотрудница компании Deep]:

«Жизнь в подводном доме позволяет круглосуточно получать доступ к рифам и подводной среде, которую надо изучать. Это очень важно. Это не просто фотография, запечатлевшая какой-то момент. Можно наблюдать за этой средой круглые сутки».

В воду можно погрузиться через специальное отверстие. Это позволит проводить исследования с аквалангом шесть-восемь часов подряд. При погружении с поверхности океана это время сокращается до 30 минут или часа.

Подводный дом рассчитан на четырёх человек. Внутри есть дайвинг-центр, душевые, туалеты, кухня, двухъярусные кровати и общая зона отдыха. Длина модуля – 11 метров, ширина – чуть менее трёх.

[Доун Кернагис, сотрудница компании Deep]:

«Жить внутри этого модуля будет довольно уютно, и, надеюсь, все члены команды будут хорошо ладить».

Океанологи займутся изучением и восстановлением коралловых рифов. Подводный модуль будут использовать и для подготовки людей к работе в экстремальных условиях, например, в космосе.

Сейчас Vanguard проходит испытания, а научные миссии стартуют в конце года.

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