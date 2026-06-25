Танцоры фламенко в Севилье превозмогают экстремальную жару

Концерты фламенко проходят в Севилье каждый день. И сейчас певцам, музыкантам и танцорам особенно трудно. Испанию..

Концерты фламенко проходят в Севилье каждый день. И сейчас певцам, музыкантам и танцорам особенно трудно. Испанию охватила экстремальная жара, но они продолжают выступать, демонстрируя и мастерство, и выносливость.

Один номер длится от 10 до 20 минут. Иногда танцовщицам приходится выходить на сцену два раза подряд. Особенно тяжело под конец, когда всё тело разгорячённое.

[Матильда Медо, танцовщица]:

«Танцы фламенко – довольно интенсивная кардиотренировка: нарастающий темп и тому подобное. Так что в жару очень тяжело».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Кондиционеры есть не во всех залах. Танцовщицам нужен охлаждённый воздух, а певцы, наоборот, его боятся.

[Хуан Рейна, певец]:

«Мне приходится ждать на улице, чтобы сразу выйти на сцену и петь, иначе я потеряю голос».

Родиной фламенко считается Андалусия, а его столицей – Севилья. Истоки этого музыкального жанра корнями уходят в мавританскую культуру. Но особенно сильно на его формирование повлияли музыкальные традиции испанских цыган.

Короткая ссылка на эту страницу: