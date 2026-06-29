В Аргентине вернут в дикую природу двух спасённых гривистых волков. Они остались без матери, которая, вероятно,..

Двух спасённых гривистых волков выпустят в дикую природу в Аргентине

В Аргентине вернут в дикую природу двух спасённых гривистых волков. Они остались без матери, которая, вероятно, умерла.

Волчат передали природоохранной организации в провинции Буэнос-Айрес в сентябре прошлого года. В помёте – самец и самка. Их назвали Солнцем и Луной.

Гривистые волки принадлежат семейству псовых. Из-за высоких тонких лап и рыжеватой шерсти они внешне похожи на лис, но не относятся к их близким родственникам. Гривистые волки обитают в Южной Америке и считаются редким видом.

[Паула Гонсалес, сотрудница организации Temaiken]:

«Из-за особенностей их образа жизни полевых исследований очень мало. Известно лишь, что 20 лет назад в ходе изучения среды обитания этого вида исследователи выяснили, что в Аргентине обитает примерно 900 гривистых волков». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Гривистые волки не нападают на людей. Питаются некрупными животными и растительностью. После захода солнца воют. Из-за этого существует поверье, что эти хищники – оборотни.

[Паула Гонсалес, сотрудница организации Temaiken]:

«Это также может стать фактором риска во многих местах, где это поверье глубоко укоренилось, и люди могут захотеть убить гривистого волка. Но это не опасное животное. Это не крупный хищник. Он всеяден, и мясо в его рационе составляет лишь небольшой процент».

Волков выпустят на волю в июле в национальном парке Ибера на севере провинции Корриентес – там, где они родились. На хищниках будут ошейники с GPS-трекером. Это позволит отслеживать перемещение животных и в случае необходимости оказывать им помощь.

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