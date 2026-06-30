Уже утром в приморском городе Сопот на севере Польши стоит невыносимая жара. Пляж постепенно заполняется людьми...

Спасатели на воде в Польше продолжают работать в аномальную жару

Уже утром в приморском городе Сопот на севере Польши стоит невыносимая жара. Пляж постепенно заполняется людьми. За их безопасностью следят спасатели на воде. В их числе – Йоанна Пясецка.

Дежурство длится 11 часов. Периодически надо подниматься на вышку, где нет защиты от жгучего солнца.

Польша, как и другие страны Европы, охвачена аномальной жарой. О её приближении людей оповестили заранее.

[Йоанна Пясецка, спасательница]:

«Я здорово испугалась. Стала думать, как защититься от солнца и что делать, чтобы не потерять сознание на вышке».

Спасательница говорит, что решение очень простое – носить головной убор и пить воду.

[Йоанна Пясецка, спасательница]:

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«Если потеряю сознание, никто не будет защищён, поэтому мне необходимо заботиться и о себе».

На главной спасательной базе Сопота дежурит группа быстрого реагирования с квадроциклами, гидроциклами и внедорожниками. Спасатели опытные и готовы к любым чрезвычайным ситуациям.

У Петра за плечами более 20 лет такой работы. Говорит, что дежурить в аномальную жару трудно, но чувство выполненного долга приносит радость.

[Пётр, спасатель]:

«В конце дня, когда ты выжат как лимон и валишься с ног, приводишь в порядок себя и снаряжение и думаешь: а день-то прошёл хорошо. Вот такое смешанное чувство».

Спасатели советуют для сохранения нормального самочувствия пить больше воды, оставаться в тени и сохранять позитивный настрой.

28 июня в Польше зафиксировали рекордно жаркий день. В Слубице на западе страны температура достигла 40,5 градусов. Если данные подтвердятся, то будет побит национальный рекорд в 39,5 градусов Цельсия.

В Варшаве также, возможно, побит собственный городской рекорд. Там температура поднялась до 37,6 градусов. Это самый жаркий день в столице за всю историю наблюдений.

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