В Каталонии удалось взять под контроль масштабный лесной пожар

Жители каталонского города Калонже в 120 километрах от Барселоны выдохнули с облегчением. Лесные пожары, охватившие северо-восточную..

Жители каталонского города Калонже в 120 километрах от Барселоны выдохнули с облегчением. Лесные пожары, охватившие северо-восточную Испанию, пощадили здесь большинство домов.

Семь домов всё-таки сгорело, но всё могло быть гораздо хуже. Пожарные сообщили, что охваченная огнём площадь превысила 2300 гектаров, и сейчас пожар локализован.

[Ноэль Маркетти, жительница Калонже из Люксембурга]:

«Я замёрзла! Я увидела огонь, и внутри меня все замёрзло, по телу побежали мурашки; это было очень странно».

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Этот мужчина живёт в Швейцарии, а здесь у него дача. О пожаре узнал, находясь в Женеве. Когда в срочном порядке добрался сюда, увидел, что огонь остановился в нескольких метрах от его дома. Это видно по обожжённым деревьям.

[Бен Мозер, житель Калонже из Швейцарии]:

«Нам очень повезло, потому что есть люди, которым повезло меньше, и их дома больше нет».

А эта пара ждёт, когда пожарные разрешат им вернуться в их дом.

[Дэниэль Ортис, местный житель]:

«Вся наша жизнь здесь. Если бы всё сгорело… Пожарные хорошо поработали и смогли спасти наш дом. Давайте не допустим, чтобы такое повторилось».

Пожар вспыхнул 2 июля и быстро распространился по некоторым районам Каталонии, прежде чем был взят под контроль.

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