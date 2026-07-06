В столице США прошли торжества по случаю 250-летия провозглашения независимости страны. Несмотря на сильную жару, грозу..

В США отметили 250-летие независимости несмотря на жару и грозу

В столице США прошли торжества по случаю 250-летия провозглашения независимости страны. Несмотря на сильную жару, грозу и почти двухчасовую задержку вечерней программы, праздничные мероприятия состоялись.

Праздник начался с масштабного авиашоу. Над Вашингтоном пролетели самолёты НАСА, береговой охраны США, пилотажная группа Blue Angels, истребители F-16 и F-22, а также вертолёты.

Парашютисты армейской группы Golden Knights и флотской команды Leap Frogs приземлились на Национальной аллее с американскими флагами и шлейфами красного дыма. Над городом также впервые заметили новый президентский самолёт Air Force One в сопровождении четырёх истребителей F-22.

Тысячи людей пришли на Национальную аллею, несмотря на температуру выше 38 градусов по Цельсию. Для них открыли пункты с питьевой водой и охлаждающие установки.

Во второй половине дня Национальная парковая служба распорядилась временно эвакуировать посетителей из-за приближения грозы. Полицейские направляли людей к выходам и убежищам. После улучшения погоды праздничную программу возобновили.

Во время торжеств с речью выступил президент США Дональд Трамп.

[Дональд Трамп, президент США]:

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

«И этот американский флаг по-прежнему развивается – гордый, свободный и прекрасный. Мы выстояли и добились процветания, потому что наши основатели были великими. Наше дело было справедливым. Наш народ – смелым. Наша культура – исключительной. А наша судьба написана Богом».

Празднование завершилось самым масштабным фейерверком в истории США. В течение 40 минут с десяти площадок вокруг Национальной аллеи сделали более 850 тысяч залпов. Салют начался уже после полуночи из-за почти двухчасовой задержки, вызванной грозой.

Во время представления небо над Белым домом и монументом Вашингтона освещали не только вспышки фейерверка, но и молнии.

Короткая ссылка на эту страницу: