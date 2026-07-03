Родина сенбернаров: как живут собаки-спасатели рядом с перевалом Большой Сен-Бернар

Этим сильным и дружелюбным сенбернарам пора на прогулку. Они живут на своей исторической родине – рядом..
Дата загрузки: 2026-07-03
Этим сильным и дружелюбным сенбернарам пора на прогулку. Они живут на своей исторической родине – рядом с перевалом Большой Сен-Бернар в Швейцарии, где и вывели знаменитую породу.
Всё началось с того, что в 1050 году Святой Бернар основал на перевале монастырь. Потом здесь появился горный приют для путешественников. Переход через перевал был трудным не только из-за рельефа местности. Внезапно мог налететь буран или могла сойти лавина. Путники сбивались с дороги. Многие погибали. На поиски пострадавших выходили монахи. С собой брали сторожевых собак. Их начали здесь разводить в XVII веке.
Самым знаменитым псом стал сенбернар Барри. Он жил при горном приюте с 1800 по 1812 год. За это время спас не менее 40 человек, включая пятилетнего ребёнка.
С 2005 года разведение сенбернаров финансирует Фонд Барри. Под его опекой 32 собаки. Ежегодно здесь рождаются 20 породистых щенков. О собаках заботится 21 смотритель.
[Александра Пьятти, смотрительница собак]:
«Нужно быть целиком и полностью увлечённым своим делом. Мы вкладываем всю душу в эту работу. Я даже могу расплакаться, говоря об этом. Мы отдаем им всё: с утра до вечера мы рядом с ними».
За год собаки питомника съедают десять тонн сухого корма. Но и работают много. Только в прошлом году сенбернары посетили более 600 больниц, школ, домов престарелых и даже тюрем по всей Швейцарии.
Рядом с питомником находится музей, посвящённый знаменитым швейцарским собакам. Он открылся год назад. Здесь хранятся игрушечные сенбернары, иллюстрированные книги и фоторепродукции.
В числе наиболее примечательных экспонатов коллекции – частное собрание старинных открыток с изображениями сенбернаров разных эпох.
В зале под названием «Бесконечность» посетителей ждёт захватывающее путешествие с использованием компьютерной графики: на экране разворачивается сцена спасения, а затем следует «полёт» над озером к горному приюту – прошлое оживает в настоящем.
Этажом выше, рядом с вольерами, можно понаблюдать за тем, как ухаживают за собаками. Смотрители объясняют гостям, как правильно вести себя с сенбернарами.
[Дебора Дини, смотрительница собак]:
«Задача Фонда Барри – сохранять традиции разведения сенбернаров. Прежде всего, мы занимаемся их разведением. Например, Балтик родилась в нашем питомнике, а сейчас она уже бабушка. Мы поддерживаем традицию. Мы заботимся о них. Мы их любим».
В питомнике всегда есть пёс по кличке Барри. Это имя никогда не уходит «на пенсию».
За год комплекс Барриленд посетили 135 000 гостей.
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