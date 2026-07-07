Гигантские песчаные фигуры украсили пляж в посёлке Лопар на хорватском острове Раб. Здесь проходит Фестиваль песчаных..

Гигантские песчаные скульптуры украсили пляж на острове Раб в Хорватии

Гигантские песчаные фигуры украсили пляж в посёлке Лопар на хорватском острове Раб. Здесь проходит Фестиваль песчаных скульптур. В нём участвуют мастера из разных стран.

[Паула Банич Вудраг, организатор фестиваля]:

«Для создания такой скульптуры – длиной до 15 метров, – нужны четыре полных дня тяжёлого труда. Конечно, приходится много работать лопатой, формируя песок, и использовать очень много воды для пропитки песка, чтобы конструкция не обрушилась».

В этом году тема фестиваля – «Песчаные истории». Каждый скульптор рассказывает о том, что ему ближе.

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Хорватская художница Елена Азинович с песком работает впервые. Её творение – тюлень-монах размером почти 10 метров.

[Елена Азинович, скульптор]:

«Это требует больших усилий, но это увлекательно и красиво. Правда, приходится непросто из-за солнца, ветра, шторма и жары».

А эта скульптура напоминает о беззаботном детстве. Из песка родились гигантские грабли, ведёрко и формочка в виде рыбки.

[Иоанна, скульптор из Польши]:

«Размер скульптуры – примерно 10 метров. Поэтому начинать довольно сложно: надо собрать огромное количество песка в одном месте, а затем придать ему нужную форму».

В целом скульпторы создали пять фигур. Помимо тюленя и детских игрушек, на пляже появились черепаха, кальмар и тотем.

Это 15-й Фестиваль песчаных скульптур в Лопаре. Мероприятие призвано популяризировать остров Раб как туристическое направление. Здесь находятся 22 песчаных пляжа. А это редкость для скалистого адриатического побережья Хорватии.

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