В Иране начались многодневные похороны Али Хаменеи

Гроб верховного лидера Ирана Али Хаменеи выставили для прощания в Тегеране. Хаменеи погиб в результате ударов..

Гроб верховного лидера Ирана Али Хаменеи выставили для прощания в Тегеране. Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля в начале войны.

Теперь иранские власти готовят многодневные траурные церемонии. Они рассчитывают превратить похороны в масштабную демонстрацию народной поддержки.

Для этого власти намерены привлечь миллионы людей. Для участников организуют транспорт, размещение и питание. По замыслу организаторов, это должно продемонстрировать силу Тегерана.

В политической системе Ирана Хаменеи был не только главой государства, но и считался наместником скрытого 12-го имама шиитов на земле. Для его сторонников гибель в результате атаки противника имеет особое символическое значение и связана с шиитскими традициями мученичества и траура.

Власти заявляют, что похороны продемонстрируют единство и стойкость страны после войны.

При этом аналитики считают, что за пышными похоронами скрывается заметное ослабление общественной поддержки Исламской Республики. По их мнению, этому способствовали годы экономических трудностей, санкции и периоды антиправительственных протестов.

После церемоний в Тегеране останки Хаменеи перевезут в священные для шиитов города Кум и Мешхед. Дополнительные памятные мероприятия также запланированы в Ираке. Похороны состоятся на следующей неделе.

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На время церемоний будут усилены меры безопасности. Над Тегераном и другими городами введут временные ограничения на использование воздушного пространства. Власти также предупредили о мощном ответе в случае, если США или Израиль возобновят удары.

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