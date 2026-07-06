Мелкие предприниматели в Венесуэле боятся за своё будущее после смертоносного землетрясения

После смертоносного двойного землетрясения венесуэльские предприниматели из прибрежного штата Ла-Гуайра с неуверенностью смотрят в будущее. Их..

После смертоносного двойного землетрясения венесуэльские предприниматели из прибрежного штата Ла-Гуайра с неуверенностью смотрят в будущее. Их доходы напрямую зависели от туристов. И когда они вернутся, непонятно.

У Даяны Де Соузы небольшой ресторан в городе Катия-ла-Мар. Она и её дети спаслись во время землетрясения, но их дом разрушен. Теперь живут в ресторане. Даяна очень надеется, что туристы вернутся, но пока впереди полная неопределённость.

[Даяна Де Соуза, владелица ресторана]:

«Думаю, наступит время, когда всё придёт в норму – по крайней мере, в сфере туризма. Ведь мы живём продажей еды, рыбы. Мы предприниматели, вся наша жизнь связана с этим местом. Мы не умеем делать ничего другого, кроме как работать в сфере туризма».

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Рафаэль и Глэдис сдают в аренду пляжные зонтики и стулья. Через несколько дней после стихийного бедствия оба вернулись на побережье в надежде заработать.

[Глэдис Товар, предпринимательница]:

«Нужно что-то делать. Я не собираюсь просто сидеть и умирать. Я не буду ждать, пока правительство придёт и даст мне еду. Я хочу работать, потому что привыкла работать».

А этот ресторан не пострадал при землетрясении, но сейчас не работает. Он стал временным убежищем для тех, кто потерял свои дома.

[Джексон Морено, владелец ресторана]:

«Кто-то потерял жильё, кто-то нет, но, по-моему, мы все понесли утрату. Однако есть то, чего мы никогда не теряли и не потеряем, – это надежда».

Два сильных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле 24 июня. Больше всего пострадали штат Ла-Гуайра и Каракас.

По официальным данным, погибло более 3340 человек, и эта цифра продолжит расти. Пострадавших уже 16 470. Потеряли свои дома более 17 340 венесуэльцев. Согласно неофициальным данным, пропали без вести примерно 40 000 человек.

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