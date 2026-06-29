Сербские протестующие скептически отнеслись к обещанию Вучича уйти в отставку

Тысячи протестующих вышли на улицы сербского города Кралево на следующий день после выступления президента Александра Вучича...
Дата загрузки: 2026-06-29
Тысячи протестующих вышли на улицы сербского города Кралево на следующий день после выступления президента Александра Вучича. Тот заявил, что через несколько недель уйдёт в отставку и тем самым откроет путь к досрочным президентским и парламентским выборам.
Участники протеста отнеслись к словам Вучича скептически.
[участник протеста]:
«Я не удивлюсь, если он на самом деле уйдёт, но это, безусловно, не проявление политической мудрости. Уверен, что за этим стоит спланированный спектакль, призванный продлить его пребывание у власти».
[участница протеста]:
«Его отставка ничего не изменит, если не произойдут перемены в правительстве и на всей политической сцене, которая существует в нашей стране уже более 30 лет».
Вучич пришёл к власти девять лет назад, а до этого три года был премьер-министром Сербии. Масштабные протесты против него начались после обрушения навеса на железнодорожной станции Нови-Сад в конце 2024 года. В результате трагедии погибли 16 человек, включая детей.
Протестующие потребовали расследования и прозрачности. Не добившись ничего существенного, они обвинили Вучича в некомпетентном управлении и коррупции. Протесты обрели антиправительственный характер и не утихают уже долгое время. Они стали самыми масштабными в Сербии со времён свержения Слободана Милошевича в 2000 году.
Между тем Вучич отрицает обвинения в коррупции. Срок его президентских полномочий должен был истечь в следующем году. Точной даты своей отставки он не назвал. Также неизвестно, когда пройдут досрочные выборы.
Короткая ссылка на эту страницу: