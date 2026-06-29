Сербские протестующие скептически отнеслись к обещанию Вучича уйти в отставку

Тысячи протестующих вышли на улицы сербского города Кралево на следующий день после выступления президента Александра Вучича...

Тысячи протестующих вышли на улицы сербского города Кралево на следующий день после выступления президента Александра Вучича. Тот заявил, что через несколько недель уйдёт в отставку и тем самым откроет путь к досрочным президентским и парламентским выборам.

Участники протеста отнеслись к словам Вучича скептически.

[участник протеста]:

«Я не удивлюсь, если он на самом деле уйдёт, но это, безусловно, не проявление политической мудрости. Уверен, что за этим стоит спланированный спектакль, призванный продлить его пребывание у власти». [участница протеста]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Вучич пришёл к власти девять лет назад, а до этого три года был премьер-министром Сербии. Масштабные протесты против него начались после обрушения навеса на железнодорожной станции Нови-Сад в конце 2024 года. В результате трагедии погибли 16 человек, включая детей.

Протестующие потребовали расследования и прозрачности. Не добившись ничего существенного, они обвинили Вучича в некомпетентном управлении и коррупции. Протесты обрели антиправительственный характер и не утихают уже долгое время. Они стали самыми масштабными в Сербии со времён свержения Слободана Милошевича в 2000 году.

Между тем Вучич отрицает обвинения в коррупции. Срок его президентских полномочий должен был истечь в следующем году. Точной даты своей отставки он не назвал. Также неизвестно, когда пройдут досрочные выборы.

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