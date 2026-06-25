В Мексике футбольная лихорадка во время Чемпионата мира – 2026 распространилась и на домашних животных. В..

В Мексике питомцев наряжают в одежду в цветах национальной сборной по футболу

В Мексике футбольная лихорадка во время Чемпионата мира – 2026 распространилась и на домашних животных. В футболки национальной сборной наряжают собак всех пород и размеров, хомяков, лошадей и пернатых.

[владелец собаки ]:

«Продолжайте одевать своих собак в зелёные цвета, и пусть они носят их везде».

Самый узнаваемый питомец в Мехико – утка Мерлин. Впервые её заметили в центре города в день открытия ЧМ по футболу, когда сборная Мексики победила ЮАР. Утка сразу превратилась в звезду Интернета и стала неофициальным талисманом турнира.

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[Диана Монтес, продавщица]:

«Самое забавное, что сейчас все выглядят как близнецы. Например, если женщина приходит за футболкой для питомца, то мы видим, что на ней самой уже футболка сборной Мексики, а теперь она хочет купить такую же для питомца».

Мексиканцы покупают наряды для домашних животных в основном на рынках. Там всё стоит относительно дёшево, и можно подобрать целый гардероб.

[покупательница]:

«У нас цвергшнауцер. Она очень маленькая, поэтому, когда холодно, мы её одеваем в пальто. Но у неё есть и праздничный наряд – красивое платье».

Продавцы товаров для животных говорят, что сейчас продают до 30 зелёных футболок в день. В некоторых магазинчиках запасы уже кончились.

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