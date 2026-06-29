Число погибших в результате двух мощных землетрясений в Венесуэле превысило 1400 человек. Власти заявляют, что это..

Более 1400 жертв: растёт число погибших в результате землетрясений в Венесуэле

Число погибших в результате двух мощных землетрясений в Венесуэле превысило 1400 человек. Власти заявляют, что это цифра будет расти. В страну прибыло 2600 спасателей со всего мира. Им помогают 140 служебных собак.

Разрушительные землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле 24 июня. Одним из наиболее пострадавших регионов стал прибрежный штат Ла-Гуайра.

Профессиональным спасателям помогают волонтёры и родственники пропавших без вести. Однако техники и человеческих ресурсов не хватает. В некоторых районах Ла-Гуайры люди отчаялись и требуют немедленной помощи, и даже блокируют проезд технике.

[Уиелкер Молайя, отец пропавшей без вести]:

«Они приезжают только ради фотографий. Нам не помогают и не пускают нас в зону бедствия. Они не предоставляют нам никакого оборудования, а ведь там у нас семьи». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Масштабы катастрофы до сих пор неясны. Власти говорят, что пропавшими без вести числятся десятки людей. На сайте оппозиции утверждают, что неизвестной остаётся судьба более 55 000 человек.

По оценкам Геологической службы США, в результате таких мощных землетрясений число погибших может превышать 10 000. В таком случае это бедствие стало бы одним из самых смертоносных землетрясений в Латинской Америке за последние сто лет.

Международные спасатели пробудут в Венесуэле ещё несколько дней. Президент США Дональд Трамп заявил, что поможет пострадавшей стране. Вашингтон уже выделил 150 миллионов долларов и обещает в ближайшие дни объявить о дополнительном пакете помощи.

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