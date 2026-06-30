Германия и Нидерланды выбывают Чемпионат мира-2026 Первый полноценный игровой день плей-офф Чемпионата мира сразу изменил расклад..

Сенсации на ЧМ: Германия и Нидерланды выбывают из турнира

Германия и Нидерланды выбывают

Чемпионат мира-2026

Первый полноценный игровой день плей-офф Чемпионата мира сразу изменил расклад сил в турнире. Германия и Нидерланды неожиданно выбыли уже на стадии 1/16 финала, уступив Парагваю и Марокко в сериях пенальти.

При этом Бразилия обыграла Японию со счётом 2:1 благодаря голу Габриэла Мартинелли на пятой добавленной минуте второго тайма.

Главной неожиданностью дня стало поражение Германии. Четырёхкратные чемпионы мира сыграли с Парагваем вничью 1:1 в основное и дополнительное время, а в серии пенальти уступили – 3:4. Победный удар реализовал Хосе Канале.

Для Парагвая эта победа стала самым большим успехом в истории чемпионатов мира. Команда впервые с 2010 года вышла в плей-офф и теперь сыграет в 1/8 финала с победителем матча Франция – Швеция.

В Берлине тысячи болельщиков следили за игрой на большом экране в Sony Centre.

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[Хусейн, болельщик сборной Германии]:

«Я очень расстроен. Я мог бы плакать от злости, правда мог бы. Но это футбол. Я всё равно горжусь Германией. Мы боролись до самого конца. Серия пенальти – неблагодарная вещь. Здесь либо везёт, либо нет».

[Даниэль Мус, болельщик сборной Германии]:

«У меня нет слов. Я даже не могу это описать. Германия сыграла хорошо, но этого оказалось недостаточно. Думаю, Парагвай очень здорово оборонялся. Возможно, именно в этом была причина».

Совсем другая атмосфера царит у стадиона в американском Фоксборо. Болельщики Парагвая празднуют историческую победу.

[Карлос Гарсия, болельщик сборной Парагвая]:

«Это лучший момент, который мы когда-либо переживали. Наше поколение никогда не видело такого футбола и такой энергии. С такой самоотдачей эта команда может играть с кем угодно. Франция – мы идём!»

Не менее драматичным оказался матч между Нидерландами и Марокко. Нидерландцы вышли вперёд во втором тайме, однако марокканцы сравняли счёт уже в компенсированное время. Победителя также определила серия пенальти, в которой точнее оказалась сборная Марокко – 3:2. В 1/8 финала она встретится с Канадой, которая накануне обыграла ЮАР со счётом 1:0.

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