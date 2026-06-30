Президент США получил больше полномочий после решения Верховного суда

Верховный суд США поддержал решение Дональда Трампа уволить члена Федеральной торговой комиссии, представляющей Демократическую партию.

Тем самым суд расширил полномочия президента в отношении органов власти и отменил действовавшее 90 лет правило. Оно давало право Конгрессу защищать руководителей определённых регулирующих ведомств от увольнения по решению президента.

[Джонатан Адлер, юрист]:

«Суд отменил прецедент, известный как дело «Хамфри против США», и постановил, что любое ведомство исполнительной власти, наделённое значительными исполнительными полномочиями – в том числе полномочиями по изданию нормативных актов, – должно находиться под контролем президента».

В рамках этого разбирательства Верховный суд подтвердил правомочность увольнения члена Федеральной торговой комиссии Ребекки Слотер.

При этом суд отказал Дональду Трампу в праве уволить члена Совета управляющих Федеральной резервной системы Лизу Кук.

[Джейн Маннерс, юрист]:

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«Суд счёл, что в этом нет необходимости, и ограничился выводом о том, что процедура увольнения, применённая Трампом в отношении Кук, была ненадлежащей».

В августе прошлого года Трамп попытался добиться увольнения Кук – первой чернокожей женщины в составе Совета управляющих Федеральной резервной системы. В качестве причины президент назвал мошенничество с ипотечными кредитами.

Несмотря на это решение Верховного суда, Лизе Кук всё ещё может грозить увольнение.

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