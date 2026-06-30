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Президент США получил больше полномочий после решения Верховного суда

Президент США получил больше полномочий после решения Верховного суда

Верховный суд США поддержал решение Дональда Трампа уволить члена Федеральной торговой комиссии, представляющей Демократическую партию. Тем..

Дата загрузки: 2026-06-30

Президент США получил больше полномочий после решения Верховного суда

Верховный суд США поддержал решение Дональда Трампа уволить члена Федеральной торговой комиссии, представляющей Демократическую партию.

Тем самым суд расширил полномочия президента в отношении органов власти и отменил действовавшее 90 лет правило. Оно давало право Конгрессу защищать руководителей определённых регулирующих ведомств от увольнения по решению президента.

[Джонатан Адлер, юрист]:
«Суд отменил прецедент, известный как дело «Хамфри против США», и постановил, что любое ведомство исполнительной власти, наделённое значительными исполнительными полномочиями – в том числе полномочиями по изданию нормативных актов, – должно находиться под контролем президента».

В рамках этого разбирательства Верховный суд подтвердил правомочность увольнения члена Федеральной торговой комиссии Ребекки Слотер.

При этом суд отказал Дональду Трампу в праве уволить члена Совета управляющих Федеральной резервной системы Лизу Кук.

[Джейн Маннерс, юрист]:

«Суд счёл, что в этом нет необходимости, и ограничился выводом о том, что процедура увольнения, применённая Трампом в отношении Кук, была ненадлежащей».

В августе прошлого года Трамп попытался добиться увольнения Кук – первой чернокожей женщины в составе Совета управляющих Федеральной резервной системы. В качестве причины президент назвал мошенничество с ипотечными кредитами.

Несмотря на это решение Верховного суда, Лизе Кук всё ещё может грозить увольнение.

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