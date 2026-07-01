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В похоронных бюро во Франции не хватает мест для тел людей, умерших в жару

В похоронных бюро во Франции не хватает мест для тел людей, умерших в жару

Зухаир Хертелли, владелец похоронного бюро в Орли, получает десятки звонков от отчаявшихся людей, из домов престарелых..

Дата загрузки: 2026-07-01

В похоронных бюро во Франции не хватает мест для тел людей, умерших в жару

Зухаир Хертелли, владелец похоронного бюро в Орли, получает десятки звонков от отчаявшихся людей, из домов престарелых и даже из полиции. Все лихорадочно пытаются найти места в холодильных камерах для тел людей, умерших во время аномальной жары.

Хертелли вынужден всем отказывать. В холодильной камере в его бюро уже хранятся 32 тела. Свободных ячеек нет.

[Зухаир Хертелли, владелец похоронного бюро]:
«За выходные поступило более 150 звонков, и мне пришлось отказать в приёме более 150 тел».

Во Франции на прошлой неделе температура превышала 35 градусов, а местами поднималась до 40-45. Со среды по воскресенье в стране зафиксировали не менее 1000 избыточных смертей. При этом Национальное агентство общественного здравоохранения предупреждает, что это не окончательная цифра и она будет расти.

Родственники умерших – в панике. В крематориях большие очереди, а тела хранить негде. Зухаир Хертелли обратился к местным властям за разрешением использовать рефрижераторный контейнер для хранения дополнительных тел.

[Зухаир Хертелли, владелец похоронного бюро]:
«Это единственное решение, которое позволит справиться с нынешней обстановкой».

Большинство умерших – пожилые. Некоторые скончались дома. Врачи призывают людей следить за состоянием здоровья пожилых родственников и соседей, живущих в одиночестве.

Хотя температура воздуха начала снижаться, на большей части страны по-прежнему около 30 градусов. При этом синоптики обещают, что после небольшого похолодания жара снова усилится, причём уже в выходные. Пожилые люди опять окажутся под угрозой.

[Себастьен Шопен, врач]:
«Вопрос в том, успеют ли восстановиться те, чьё состояние уже было уязвимым. Не столкнемся ли мы с тем, что ухудшение здоровья будет происходить быстрее, чем во время первой волны жары?»

По прогнозам, в выходные температура во Франции поднимется до 28-30 градусов. В начале следующей недели потеплеет до плюс 33, а 9-10 июля воздух в большинстве департаментов прогреется до 36-38 градусов.

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