Археологический комплекс Асука-Фудзивара в японской префектуре Нара стал кандидатом на включение в список объектов Всемирного наследия..

Археологический комплекс Асука-Фудзивара в Японии могут включить в список ЮНЕСКО

Археологический комплекс Асука-Фудзивара в японской префектуре Нара стал кандидатом на включение в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Асука и Фудзивара – это древние столицы Японии. На территории археологического комплекса сохранились руины дворцов, храмов и погребальных курганов.

Считается, что курган Исибутай – это гробница Сога-но Умако, влиятельного политического деятеля эпохи Асука. Он вместе с принцем Сётоку способствовал распространению буддизма в Японии.

А это мегалит длиной пять с половиной метров и шириной до 2,3 метра. На гранитной плите много углублений и желобов. Её истинное предназначение остаётся загадкой.

Периоды Асука и Фудзивара охватывают время с VI по VIII век. В целом, на территории комплекса расположено 19 археологических объектов.

Префектура Нара известна как регион, тесно связанный с буддизмом. В VI веке императорская семья получила в дар статую Будды из Кореи. Правитель был глубоко впечатлён буддийским учением, и страна приняла буддизм.

Приверженцы древней японской религии – синтоизма – выступили против, но потерпели поражение. Позже здесь появились буддийские храмы. Эти места по-прежнему вызывают живой интерес у туристов.

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[Масао Кито, турист из Нагои]:

«Нара и Асука олицетворяют старую добрую Японию – сердце и душу японского народа».

Оценить значимость этих мест непросто, поскольку большинство памятников скрыты под землей.

[Ёсиюки Аихара, археолог из Университета Нара]:

«С курганами всё проще: они возвышаются над землёй или же в них можно увидеть каменную камеру. Но храмы и дворцы погребены под слоем почвы».

Получить визуальное представление о том, какими были древние столицы, можно с помощью специального приложения. На экране смартфона туристы видят планировку древних столиц, а также людей в красочных исторических костюмах. Кроме того, здесь проходят экскурсии с гидом.

[Такахиро Ямадзаки, гид]:

«Именно в регионе Асука в Японию проник буддизм и зародились многие элементы японской культуры, которые стали нашим наследием. Этот край также называют сердцем и душой японского народа».

Город Фудзивара был основан в 694 году. Он стал первой столицей в Японии, построенной по китайскому образцу.

Заседание Комитета ЮНЕСКО состоится с 20 по 29 июля 2026 года в южнокорейском городе Пусан. Специалисты рассмотрят заявки на включение в список Всемирного наследия 30 новых объектов.

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