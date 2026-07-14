Благотворительная служба Meals on Wheels, которая уже 70 лет доставляет горячие обеды пожилым австралийцам, отметила юбилей...

70 лет с заботой: в Австралии отмечают юбилей службы доставки обедов пожилым

Благотворительная служба Meals on Wheels, которая уже 70 лет доставляет горячие обеды пожилым австралийцам, отметила юбилей. Организация появилась в городе Ипсуич в штате Квинсленд. За это время она выросла в сеть из 140 отделений по всему штату. Сейчас в ней работают более шести тысяч волонтёров. Они помогают почти 24 тысячам пожилых жителей Квинсленда.

Каждый день на кухне в Ипсуиче готовят десятки блюд, салатов, сэндвичей и десертов. Затем волонтёры развозят их тем, кто не может самостоятельно приготовить еду или выйти из дома.

[Шей Митчелл, руководитель кухни]:

«Сегодня мы готовим кисло-сладкую свинину с рисом».

Среди добровольцев есть люди разных возрастов. Одни помогают на кухне, другие развозят готовые обеды. Многие работают здесь семьями уже несколько поколений.

[Джорджия Дакин, волонтёр]:

«Во время школьных каникул я прихожу и помогаю развозить обеды».

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Некоторые участники проекта остаются в нём десятилетиями. Они говорят, что для многих получателей важны не только еда, но и общение.

[Деннис Эллис, волонтёр-водитель]:

«Мы можем пообщаться с людьми, которым привозим еду. Мне это очень нравится, и я буду продолжать столько, сколько смогу».

По словам руководства службы, сегодня главной проблемой стали растущие расходы на топливо. Организация рассчитывает получить дополнительное государственное финансирование, чтобы сохранить доступную стоимость доставки и продолжить помогать тем, кто особенно нуждается в поддержке.

При этом ежедневная работа волонтёров остаётся главным ресурсом службы, которая уже семь десятилетий обеспечивает пожилых людей не только горячими обедами, но и вниманием.

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