На Кубе в третий раз за полторы недели случился общенациональный коллапс энергосистемы. Об этом сообщило Министерство..

На Кубе снова энергетический коллапс – третий за 9 дней

На Кубе в третий раз за полторы недели случился общенациональный коллапс энергосистемы. Об этом сообщило Министерство энергетики страны.

[житель Гаваны]:

«Это затрагивает практически все секторы – рабочие места, транспорт – всё. И конечно это вызывает разочарование. Никто не хотел бы остаться без воды или электричества – без света, телевизора и всего остального. Это действительно выбивает из колеи».

На острове проживает около 10 миллионов человек. Впрочем, кубинцы привыкли жить без света. В обычное время здесь и так действуют веерные отключения электричества. Иногда свет дают на два часа в сутки.

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[житель Гаваны]:

«Мы в стрессе, еда портится. Приходится покупать продукты каждый день, потому что невозможно купить еду на всю неделю, на месяц. Невыносимая жара, что нам делать? Мы, жители Гаваны, приезжаем на набережную Малекон. Здесь полегче».

Частые отключения происходят на фоне введённой США нефтяной блокады. При этом энергетическая инфраструктура Кубы и так находится в плачевном состоянии.

Хронические перебои с электроснабжением усилили недовольство властями и спровоцировали небольшие ночные протесты с использованием кастрюль.

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