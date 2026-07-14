Хуситы вновь ударили по Саудовской Аравии после четырёхлетнего перемирия

Йеменское движение хуситов заявило о ракетном ударе по международному аэропорту Абха на юго-западе Саудовской Аравии. Это..
Дата загрузки: 2026-07-14
Йеменское движение хуситов заявило о ракетном ударе по международному аэропорту Абха на юго-западе Саудовской Аравии. Это первая атака с 2022 года, когда стороны заключили неофициальное перемирие.
Хуситы заявили, что их атака стала ответом на удар Саудовской Аравии по международному аэропорту Саны, который они контролируют.
[Яхья Сари, представитель вооружённых сил хуситов]:
«В ответ на эту преступную саудовскую агрессию вооружённые силы Йемена провели крупную военную операцию против международного аэропорта Абха с применением нескольких баллистических ракет и беспилотников».
Саудовские власти объявили, что перехватили все выпущенные ракеты.
Несмотря на то, что хуситы обвиняют в атаке на аэропорт Саны Саудовскую Аравию, ответственность за операцию взяло на себя международно признанное правительство Йемена. Оно воюет против хуситов и пользуется поддержкой Эр-Рияда. В министерстве обороны заявили, что целью было не допустить посадки иранского самолёта.
Позже представитель вооружённых сил правительства сообщил, что самолёт всё же приземлился в аэропорту Ходейды, который контролируют хуситы.
Конфликт между Саудовской Аравией и хуситами продолжается с 2015 года. Тогда Эр-Рияд возглавил военную коалицию в поддержку международно признанного правительства Йемена после того, как хуситы захватили столицу Сану и большую часть севера страны.
В 2022 году стороны заключили перемирие, которое значительно сократило число трансграничных атак, хотя мирное соглашение так и не подписали. Сейчас хуситы контролируют север Йемена, включая Сану и порт Ходейда, а международно признанное правительство удерживает юг и восток страны.
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