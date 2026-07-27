В Чили пытаются спасти занесённых снегом шахтёров

На севере Чили пытаются спасти десятки шахтёров, оказавшихся в ловушке из-за сильных снегопадов.

[Рене Торо, спасённый шахтёр]:

«Мы не видели такого лет 40. Мы были не готовы к этому».

Отдалённая горная шахта Паскуа-Лама в регионе Атакама, где добывают полезные ископаемые, остаётся отрезанной от внешнего мира. Власти организовали спасательную операцию.

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На руднике было заблокировано как минимум 39 человек. Из-за погодного фронта был перекрыт наземный доступ к лагерям. Спасение по воздуху также затруднительно.

[Серхио Дуран, глава профсоюза шахтёров]:

«Да, у нас были припасы, в столовой был газ, физически с людьми всё в порядке. Но некоторые сломались, плакали, нам приходилось утешать людей. Потому что когда засыпаешь в комнате без отопления, то боишься умереть от переохлаждения. Лагерь был окружен снегом; в некоторых местах из-за ветра даже второго этажа не было видно. Мы выбирались наружу, как из нор». [жена шахтёра]:

«Вся их тёплая одежда промокла, потому что они вышли на улицу, чтобы восстановить электроснабжение, наладить связь и поговорить со своими семьями. Вся их одежда промокла насквозь, температура чрезвычайно низкая, и они боятся умереть от переохлаждения».

В центральном регионе Кокимбо и северных провинциях Уаско и Тьерра-Амарилья из-за непогоды ввели чрезвычайное положение.

По данным властей, в регионах Атакама и Кокимбо уже погибли не менее 13 человек и ещё 18 числятся пропавшими без вести. Более 45 тысяч оказались в затруднительном положении.

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