В Чили пытаются спасти занесённых снегом шахтёров

На севере Чили пытаются спасти десятки шахтёров, оказавшихся в ловушке из-за сильных снегопадов. [Рене Торо, спасённый..
Дата загрузки: 2026-07-27
На севере Чили пытаются спасти десятки шахтёров, оказавшихся в ловушке из-за сильных снегопадов.
[Рене Торо, спасённый шахтёр]:
«Мы не видели такого лет 40. Мы были не готовы к этому».
Отдалённая горная шахта Паскуа-Лама в регионе Атакама, где добывают полезные ископаемые, остаётся отрезанной от внешнего мира. Власти организовали спасательную операцию.
На руднике было заблокировано как минимум 39 человек. Из-за погодного фронта был перекрыт наземный доступ к лагерям. Спасение по воздуху также затруднительно.
[Серхио Дуран, глава профсоюза шахтёров]:
«Да, у нас были припасы, в столовой был газ, физически с людьми всё в порядке. Но некоторые сломались, плакали, нам приходилось утешать людей. Потому что когда засыпаешь в комнате без отопления, то боишься умереть от переохлаждения. Лагерь был окружен снегом; в некоторых местах из-за ветра даже второго этажа не было видно. Мы выбирались наружу, как из нор».
[жена шахтёра]:
«Вся их тёплая одежда промокла, потому что они вышли на улицу, чтобы восстановить электроснабжение, наладить связь и поговорить со своими семьями. Вся их одежда промокла насквозь, температура чрезвычайно низкая, и они боятся умереть от переохлаждения».
В центральном регионе Кокимбо и северных провинциях Уаско и Тьерра-Амарилья из-за непогоды ввели чрезвычайное положение.
По данным властей, в регионах Атакама и Кокимбо уже погибли не менее 13 человек и ещё 18 числятся пропавшими без вести. Более 45 тысяч оказались в затруднительном положении.
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