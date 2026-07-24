Сенегалец Сейду Туре добывает соль в озере Ретба, которое здесь также называют Розовым из-за необычного цвета...

На озере Ретба в Сенегале снова добывают соль после долгого перерыва

Сенегалец Сейду Туре добывает соль в озере Ретба, которое здесь также называют Розовым из-за необычного цвета. Товар продаёт туристам и оптовикам.

Сейду зарабатывал этим более 15 лет, пока наводнение в Дакаре в 2022 году не лишило добытчиков такой возможности. Власти города пустили паводковые воды в озеро, и оно потеряло солёность.

[Сейду Туре, добытчик соли]:

«Однажды мы проснулись и поняли, что потеряли всё. Нам пришлось нанять технику, чтобы собрать соль и спасти как можно больше запасов, перевезя их на возвышенность».

Спасти само озеро было невозможно. Добытчики соли потеряли работу, туристов не стало. Всё это нанесло сильный удар по местной экономике.

Сейчас трудный период подходит к концу. В июле добыча соли возобновилась. Но этому предшествовали годы восстановления озера.

Ассоциации, представляющие интересы производителей, туроператоров и торговцев, сразу после стихийного бедствия начали собирать деньги на откачку излишков воды. Удалось собрать 40 000 долларов. Деньги пошли на аренду насосов, закупку топлива и прокладку трубопровода длиной 600 метров для отвода воды в море.

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В работах участвовали 100 волонтёров. Позже к процессу подключились местные власти, предоставив более мощный насос и обеспечив подачу электроэнергии.

Постепенно уровень солёности восстановился, вернулся и прежний цвет воды.

Добывают соль на озере 3000 человек. Ещё 2000 косвенно зависят от этой отрасли, занимаясь перевозками и торговлей.

Добыча соли – тяжёлый промысел. В воде нельзя находится дольше десяти минут, иначе будут ожоги. Добытчики наносят на кожу специальное масло для защиты. А в сильную жару все работы прекращаются, поскольку в прогретой воде находиться просто невозможно.

Несмотря на трудности, люди ценят свою работу. Сейду говорит, что озеро даёт ему всё для нормальной жизни. Он смог купить землю и скот.

[Сейду Туре, добытчик соли]:

«Здесь, на Розовом озере, всё, что добываешь, принадлежит тебе. Мы не платим налогов. Единственное, что здесь запрещено, – это драки и воровство. Также нужно платить владельцу лодки, которую используешь для сбора соли».

Между тем работники местной туриндустрии ждут, что восстановленное озеро вновь начнёт привлекать путешественников, и готовят отели к их приезду.

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