Десятилетний спасатель: мальчик помогает пострадавшим после землетрясения в Венесуэле

Десятилетний Себастьян Корро помогает спасателям и пострадавшим в Ла-Гуайре – венесуэльском городе, который сильнее всего пострадал..
Дата загрузки: 2026-07-22
Десятилетний Себастьян Корро помогает спасателям и пострадавшим в Ла-Гуайре – венесуэльском городе, который сильнее всего пострадал в результате недавних землетрясений. Мальчик работает вместе со своим дедушкой – волонтёром гражданской защиты.
Себастьян помогает разбирать завалы, носит воду и другие вещи. Он также участвовал в спасении двух животных.
[журналист]:
«После того, что произошло здесь, в Ла-Гуайре, после землетрясения, ты помог многим людям?»
[Себастьян Корро, волонтёр спасательной бригады]:
«Да».
[журналист]:
«Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?»
[Себастьян Корро, волонтёр спасательной бригады]:
«Пожарным».
Мексиканская спасательная организация «Топос» («Кроты») заметила мальчика во время работы и дала ему прозвище «Эль-Топито». Это означает «Маленький крот».
[Мартин Мурильо, спасатель организации «Топос»]:
«Он помогал убирать завалы. Не очень глубоко, потому что для него это опасно. Но он носил ведро, выносил воду, он также помог спасти некоторых маленьких животных».
[Марко Пинто, волонтёр]:
«Для своего возраста он действительно очень серьёзно относится к своей роли спасателя, и это не перестаёт впечатлять. Он идёт и говорит тебе: смотри, надень каску, потому что там здание, оттуда что-то может упасть, давай сделаем это… Он не унывает, он просто один из нас».
Землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле 24 июня. По данным властей, к середине июля число погибших превысило пять тысяч. В Ла-Гуайре полностью обрушились 190 зданий, ещё более 850 получили повреждения.
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