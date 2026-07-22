fb pixel
Телеканал NTD

Десятилетний спасатель: мальчик помогает пострадавшим после землетрясения в Венесуэле

Десятилетний спасатель: мальчик помогает пострадавшим после землетрясения в Венесуэле

Десятилетний Себастьян Корро помогает спасателям и пострадавшим в Ла-Гуайре – венесуэльском городе, который сильнее всего пострадал..

Дата загрузки: 2026-07-22

Десятилетний спасатель: мальчик помогает пострадавшим после землетрясения в Венесуэле

Десятилетний Себастьян Корро помогает спасателям и пострадавшим в Ла-Гуайре – венесуэльском городе, который сильнее всего пострадал в результате недавних землетрясений. Мальчик работает вместе со своим дедушкой – волонтёром гражданской защиты.

Себастьян помогает разбирать завалы, носит воду и другие вещи. Он также участвовал в спасении двух животных.

[журналист]:
«После того, что произошло здесь, в Ла-Гуайре, после землетрясения, ты помог многим людям?»

[Себастьян Корро, волонтёр спасательной бригады]:

«Да».

[журналист]:

«Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?»

[Себастьян Корро, волонтёр спасательной бригады]:

«Пожарным».

Мексиканская спасательная организация «Топос» («Кроты») заметила мальчика во время работы и дала ему прозвище «Эль-Топито». Это означает «Маленький крот».

[Мартин Мурильо, спасатель организации «Топос»]:
«Он помогал убирать завалы. Не очень глубоко, потому что для него это опасно. Но он носил ведро, выносил воду, он также помог спасти некоторых маленьких животных».

[Марко Пинто, волонтёр]:
«Для своего возраста он действительно очень серьёзно относится к своей роли спасателя, и это не перестаёт впечатлять. Он идёт и говорит тебе: смотри, надень каску, потому что там здание, оттуда что-то может упасть, давай сделаем это… Он не унывает, он просто один из нас».

Землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле 24 июня. По данным властей, к середине июля число погибших превысило пять тысяч. В Ла-Гуайре полностью обрушились 190 зданий, ещё более 850 получили повреждения.

Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...