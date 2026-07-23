Убежище для бабочек: в Пакистане помогают выживать крылатым насекомым

Бабочки входят в число самых красивых видов насекомых в природе. В пакистанском Лахоре бабочкам уделяют особое..
Дата загрузки: 2026-07-23
Бабочки входят в число самых красивых видов насекомых в природе. В пакистанском Лахоре бабочкам уделяют особое внимание. В жарком климате они особенно уязвимы.
Экстремально высокая температура нарушает все этапы жизненного цикла бабочек, а также уничтожает растения и цветы, от которых они зависят.
[Бушра Нисар Хан, зоолог]:
«Бабочки – важная составляющая биоразнообразия и биологический индикатор здоровой экосистемы. Эти маленькие крылатые создания страдают от жары так же, как и люди».
В мае температура в Лахоре достигала 44 градусов Цельсия, а в июле в среднем составляет от 35 до 39 градусов. Но бабочки лучше всего чувствуют себя при температуре от 24 до 29 градусов Цельсия. Тогда они живут 30-35 дней и успевают оставить потомство. В противном случае жизненный цикл сокращается до 15-20 дней.
В ботаническом саду в Лахоре есть убежище для бабочек – специальный павильон с оптимальными климатическими условиями. Работники ботсада даже отлавливают бабочек на городских территориях, чтобы переселить в безопасное место.
[Абдул Алим, глава проекта «Ботанический сад и Дом бабочек»]:
«Цель отлова бабочек в естественной среде и их перемещения в Дом бабочек – обеспечить им контролируемые и благоприятные условия, в которых они смогут долго жить, свободно существовать и полностью проходить жизненный цикл».
В павильоне обитает от 35 до 50 видов местных и экзотических бабочек на разных стадиях развития. Летом обычно активны 8-10 видов.
Зоологи призывают местных жителей участвовать в проектах гражданской науки и отслеживать места обитания бабочек. А защитники природы предлагают людям высаживать цветы и деревья и создавать затенённые зоны для крылатых насекомых.
В Пакистане обитает около 400 видов бабочек. Они встречаются в самых разных экосистемах – от гор Гилгит-Балтистана до равнин Пенджаба.
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