Ежегодно 20 июля десятки тысяч людей по всему миру выходят с мирным протестом. И каждый год..

27 лет спустя: в мире снова призывают остановить репрессии в Китае

Ежегодно 20 июля десятки тысяч людей по всему миру выходят с мирным протестом. И каждый год они надеются, что в следующем году им уже не придётся проводить такие акции.

Будь то Нью-Йорк, Берлин, Лондон, Сеул, Йокогама, Сидней или Торонто… Всех этих людей объединяет одно требование – остановить убийства невинных людей в Китае.

Речь о репрессиях приверженцев духовной практики Фалуньгун, или Фалунь Дафа. Эта древняя система самосовершенствования включает пять комплексов плавных медитативных упражнений, а также совершенствование души по принципам Истина, Доброта, Терпение. (на этот абзац показать кадры из начала Онтарио с упражнениями)

Практика родом из Китая и в 90-е годы была там самым популярным видом цигун. Но в 1999 году коммунистическая партия Китая начала гонения на Фалунь Дафа.

Многие участники парада в Нью-Йорке – беженцы из Китая, которые на себе испытали репрессии.

[участник парада в Нью-Йорке] «Его трижды отправляли в трудовой лагерь и один раз – в тюрьму. В общей сложности он подвергался преследованиям более 12 лет».

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[участница парада в Нью-Йорке] «Поскольку он объявил голодовку в знак протеста, его заставили сидеть на унитазе со спущенными штанами, связанными руками и ногами, и кормили насильно около месяца, двадцать пять дней».

Репрессии начались 20 июля ровно 27 лет назад. Компартия выпустила негласную директиву: «Опорочить их репутацию, разорить финансово и уничтожить физически».

Сначала на Фалуньгун обрушили общенациональную волну клеветы. Далее последовали аресты, пытки и убийства в тюрьмах и трудовых лагерях. По данным правозащитников, на сегодняшний день жертвами стали уже сотни тысяч человек.

В параде в Торонто приняли участие и китайцы, которые сами не занимаются Фалуньгун. (показать из файла Торонто 1:08)

[Ван Хуэйцзы, студент из Китая] «Китайская компартия совершенно недооценила силу веры. Вера очень сильна. Истина, Доброта, Терпение – это хорошо».

[Ван Цзинцзин, иммигрантка из Китая] «Я твёрдо поддерживаю Фалуньгун, потому что его принципы согласуются с нашей традиционной китайской культурой».

При этом в Китае, несмотря на годы гонений, многие китайцы продолжают заниматься Фалуньгун и не отказываются от своих моральных принципов. Они также продолжают ненасильственными методами доносить правду о Фалунь Дафа до обманутых пропагандой соотечественников.

Это акция в их поддержку в Берлине.

[Саша Херр, депутат парламента земли Гессен] “Больше всего впечатляет то, что приверженцы Фалуньгун, несмотря на все страдания, продолжают идти по пути мира. Те, кто страдает от серьёзной несправедливости, но не отвечает ненавистью или насилием, достойны уважения».

[Жасмин, прохожая] «Нам нужно побудить больше людей не оставаться в стороне и встать на их защиту, высказаться в защиту этих людей и протянуть руку помощи нуждающимся».

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