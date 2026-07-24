«Это мой Суперкубок»: тысячи косплееров съехались на фестиваль Comic-Con в Сан-Диего

Тысячи поклонников косплея в тщательно продуманных костюмах собрались на фестивале Comic-Con в Сан-Диего. Участники готовятся целый год и тратят тысячи долларов на создание нарядов.

Пайпер Блум выбрала образ доброй волшебницы Глинды – персонажа книг о стране Оз.

[Пайпер Блум, косплеер]:

«Этот костюм, с учётом материалов, бисера и прочего, наверное, обошёлся мне в две тысячи долларов. А сколько ушло времени, даже не знаю, может, месяцы. Я весь год планирую всё вокруг этого события. Для меня это как Суперкубок».

[Джонель Эдвардс, косплеер]:

«Поездка сюда и участие в качестве косплеера обходятся дорого: нужно тратить деньги на материалы и уделять много времени подготовке перед фестивалем. Затраты огромные. Но это и очень весело, так что оно того стоит».

Для многих фестиваль – это ещё и возможность пообщаться с единомышленниками.

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[Эндрю Ганнадиан, косплеер]:

«Мне очень нравятся творческие косплееры. Замечательно видеть, как люди наряжаются в разных персонажей и воплощают образы из любимых фильмов или игр. Именно поэтому я этим занимаюсь».

Мероприятие длится четыре дня. Организаторы ожидают более 135 000 гостей. По прогнозам, Comic-Con принесёт более 160 миллионов долларов региональной экономике и заполнит более 60 000 номеров отелей в Сан-Диего.

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