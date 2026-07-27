Тысячи индийцев празднуют отставку министра образования после массовых протестов

Ликующие индийцы вышли на улицы Нью-Дели после отставки министра образования Дхармендры Прадхана. Он ушёл с поста..

Ликующие индийцы вышли на улицы Нью-Дели после отставки министра образования Дхармендры Прадхана. Он ушёл с поста после нескольких недель масштабных протестов по всей Индии.

Демонстрации вспыхнули после отмены результатов вступительных экзаменов в медицинские вузы и колледжи. Их аннулировали из-за предполагаемой утечки экзаменационных заданий. После этого СМИ сообщали, что 20 абитуриентов покончили с собой.

Тысячи студентов вышли на протесты. Их возглавило неформальное молодёжное движение «Тараканы». Помимо демонстраций, протестующие устраивали сидячие забастовки и голодовки.

Ситуация ещё больше накалилась в начале прошлой недели. Полиция попыталась разогнать многотысячную процессию, которая направлялась к зданию парламента. В результате пострадали несколько десятков протестующих. Это ещё больше ожесточило демонстрантов.

В итоге правительство Нарендры Моди сделало первую значительную уступку на фоне общественного недовольства, которое стало одним из самых заметных в последние годы.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться [протестующая]:

«Я очень рада и благодарна всем, кто пришёл поддержать протесты поколения Z. Это оно добилось реформ, и я очень рада. Моя дочь тоже здесь, и я хочу для неё лучшего будущего». [протестующая]:

«Я очень рада. Система образования в очень плохом состоянии. Это нужно было сделать. Кто-то должен понести ответственность».

Изначально студенты требовали реформ в системе образования. Потом подняли вопрос о таких проблемах, как безработица, экономические трудности и отсутствие подотчётности властей. К протестам присоединились семьи студентов, люди разных профессий и активисты.

После отставки министра образования движение «Тараканы» заявило, что сворачивает протесты. Правительство согласилось выплатить компенсации семьям абитуриентов, покончивших с собой, и не преследовать участников демонстраций.

Короткая ссылка на эту страницу: