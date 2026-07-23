УВКБ ООН: 144 человека погибли или пропали у берегов Мавритании

Погибли по пути в Европу Данные УВКБ ООН 144 человека погибли или пропали без вести у..

Погибли по пути в Европу

Данные УВКБ ООН

144 человека погибли или пропали без вести у берегов Мавритании, пытаясь добраться до Европы. Об этом заявило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

С 14 по 18 июля в Мавритании прошло три спасательные операции. Всего было спасено 387 человек.

Самая тяжёлая трагедия произошла с судном, которое отправилось из Гамбии в сторону Испании. После почти 25 дней в Атлантике его обнаружили 18 июля. На борту находились тела погибших и 38 выживших.

[Мэтт Солтмарш, представитель УВКБ ООН]:

«Среди выживших на этом судне были двое детей, которые потеряли всех членов своих семей во время путешествия. Сейчас они восстанавливаются в больнице вместе с другими выжившими».

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Ещё один человек погиб на борту другого судна. Оно прибыло в Мавританию 14 июля.

По данным УВКБ ООН, в 2026 году число прибывших по морю на Канарские острова сократилось примерно на 61% по сравнению с прошлым годом. К 15 июля архипелага достигло примерно 4400 человек.

[Мэтт Солтмарш, представитель УВКБ ООН]:

«В целом это суровое напоминание о том, что, несмотря на постоянные усилия прибрежных властей и партнёров по спасению жизней, атлантический маршрут из Западной Африки на Канарские острова остаётся одним из самых смертоносных маршрутов миграции в мире из-за больших расстояний, непредсказуемых условий в океане, непригодных для плавания и переполненных лодок, а также ограниченного доступа к своевременным спасательным операциям».

По данным ООН, с начала года по основным морским маршрутам в Европу прибыло более 40 тысяч человек. За первую половину 2025 года этот показатель превышал 65 тысяч. При этом число погибших и пропавших без вести остаётся на тревожно высоком уровне.

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