Французские парламентарии одобрили запрет на доступ к соцсетям для детей младше 15 лет. Новые правила должны..

Франция первой в ЕС запретит соцсети детям до 15 лет

Французские парламентарии одобрили запрет на доступ к соцсетям для детей младше 15 лет. Новые правила должны вступить в силу 1 сентября.

Детям младше 15 лет запретят создавать аккаунты в соцсетях. Уже существующие аккаунты платформы должны будут закрыть в течение четырёх месяцев. Для проверки возраста соцсети обязаны использовать системы, одобренные французским регулятором по защите персональных данных.

Франция стала первой страной в Европе, которая вводит такой запрет. Ранее аналогичные ограничения для пользователей младше 16 лет вступили в силу в Австралии.

В Париже многие поддержали эту инициативу.

[Жад Кани, жительница Парижа]:

«Честно говоря, меня немного пугает то, какой контент иногда публикуют некоторые дети, потому что у них действительно есть доступ ко всему. Правительство использует этот способ, чтобы сделать среду для детей немного безопаснее. Возможно, чтобы они играли на улице или проводили время с друзьями, а не были постоянно онлайн».

Однако некоторые считают, что ограничивать доступ недостаточно, и что детей нужно с раннего возраста учить безопасно пользоваться соцсетями и объяснять им возможные риски.

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[Карин Сентенак, жительница Парижа]:

«Чем больше вещей запрещают, тем больше на самом деле хочется их делать. А в наши дни молодой человек с телефоном в руках может найти множество способов обойти ограничения и получить доступ к соцсетям».

Франция уже направляла проект закона на рассмотрение Еврокомиссии, которая вместе с Италией представила свои замечания по тексту.

Похожие ограничения обсуждают и другие европейские страны. Испания предлагает запретить соцсети детям младше 16 лет, а Греция планирует ввести запрет для детей младше 15 лет с 2027 года. Дания и Италия также работают над национальными решениями по проверке возраста пользователей.

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