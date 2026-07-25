Среди марширующих в параде по улицам канадского города Калгари выделяется группа барабанщиков. Среди них, широко улыбаясь,..

«Наконец-то я могу свободно выражать свои убеждения» – история беженки из Китая

Среди марширующих в параде по улицам канадского города Калгари выделяется группа барабанщиков. Среди них, широко улыбаясь, идёт Чжан Лихун. За этой открытой улыбкой скрываются 27 лет лишений и страданий её семьи.

[Чжан Лихун, практикующая Фалуньгун]:

«Я очень рада. Наконец-то я могу свободно выражать свои убеждения. Наконец-то я могу громко кричать: Фалунь Дафа несёт добро! Истина, Доброта, Терпение – это хорошо!»

Чжан начала заниматься Фалуньгун в 1997 году. Практика не только улучшила её здоровье, но и дала ей силы жить по принципам истина, доброта и терпение.

[Чжан Лихун, практикующая Фалуньгун]:

«После начала практики моё тело стало очень лёгким. Следуя принципам истина, доброта, терпение, я старалась быть хорошим человеком и заботиться о других и каждый день жила очень насыщенной жизнью».

Однако 20 июля 1999 года компартия Китая начала полномасштабную кампанию репрессий против Фалуньгун. Чжан не поверила клеветнической пропаганде властей и решила отправиться в Пекин с мирным призывом восстановить справедливость. Там её арестовали.

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[Чжан Лихун, практикующая Фалуньгун]:

«Мы пришли на площадь Тяньаньмэнь и развернули плакат с надписью «Фалунь Дафа несёт добро». Мы также кричали: «Фалунь Дафа несёт добро, восстановите доброе имя нашего Учителя»! Затем группа полицейских затолкала нас в машину».

Репрессии быстро перекинулись на всю семью. Родителей Чжан арестовывали одного за другим. Её мать в знак протеста объявила голодовку, и её подвергали смертельно опасному насильственному кормлению. Мужа Чжан также приговорили к пяти годам тюрьмы. В заключении его пытали и неоднократно без всяких оснований брали у него кровь.

[Чжан Лихун, практикующая Фалуньгун]:

«Приверженцы Фалуньгун стали основными донорами для принудительного изъятия органов. Если бы нашли подходящего получателя органа, я бы, возможно, больше никогда не увидела мужа».

Маленький сын Чжан тоже рос в страхе.

[Ван Хао, сын Чжан Лихун]:

«Когда я был маленьким, папы не было рядом, и мамы тоже долго не было. В школе мне пытались внушить очерняющую Фалунь Дафа ложь».

Столкнувшись с преследованиями, Чжан упорно отстаивала правду, даже несмотря на то, что каждый её выход на улицу мог привести к аресту.

В 2007 году её семья бежала из Китая, а в 2024-м переехала в Канаду. Теперь возможность открыто говорить правду о преследовании приносит ей огромную радость.

[Чжан Лихун, практикующая Фалуньгун]:

«Я счастлива, что могу наконец-то могу открыто сказать: «Фалунь Дафа несёт добро».

При этом Чжан говорит, что отъезд из Китая не означает конец давления, поскольку преследование со стороны компартии распространилось и за границу.

[Чжан Лихун, практикующая Фалуньгун]:

«Преследование со стороны компартии Китая направлено не только на практикующих Фалуньгун; это нападение на демократические и свободные общества и за рубежом».

Теперь Чжан надеется использовать свой опыт, чтобы больше людей узнало о происходящем в Китае.

[Чжан Лихун, практикующая Фалуньгун]:

«Тем, кто стремится быть хорошими людьми в соответствии с принципами истины, доброты и терпения, не место в тюрьме. Пусть больше людей узнают правду о Фалуньгун. Пусть люди уважают жизнь и права человека, чтобы подобные преследования больше не происходили вокруг нас».

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