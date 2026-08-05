Как аэротакси помогают технически развиваться авиации

Показательный полёт инновационного аэротакси Valo прошёл на международном авиасалоне в Фарнборо в Англии. Аппарат представляет собой..

Показательный полёт инновационного аэротакси Valo прошёл на международном авиасалоне в Фарнборо в Англии. Аппарат представляет собой конвертоплан. Он взлетает вертикально по принципу вертолёта, а дальше летит, как самолёт. Посадка также вертикальная.

Аэротакси разработала британская компания Vertical Aerospace. В Фарнборо она впервые продемонстрировала полёт Valo публике.

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[Тим Элдридж, лётчик-испытатель]:«Управлять им – одно удовольствие. <…> Также обзор хороший. Мощность большая. Это по-настоящему ощущаешь, когда поднимаешься в воздух».

Аппарат оснащён восемью электродвигателями. Суммарная мощность – 1,2 мегаватта – это 1600 лошадиных сил. Дальность полёта – 160 километров. Крейсерская скорость – 240 километров в час.

Самой технически сложной частью создания конвертоплана стала разработка перехода между двумя режимами работы винтов, то есть между взлётом и непосредственно полётом.

А это электрическое аэротакси под названием Midnight – разработка компания Archer Aviation. Она планирует перевозить пассажиров по Лос-Анджелесу во время Олимпийских и Паралимпийских игр 2028 года.

[Том Муниз, сотрудник компании Archer Aviation]:«Мы конкурируем с теми, кто сдаёт напрокат машины. Скажем, человек заплатит 100 долларов за поездку длиной в 10-15 километров. Мы хотим предоставить людям место в аэротакси примерно за ту же цену».

Аэротакси разрабатывают многие компании в разных странах, но перед всеми стоит одна и та же проблема: доказать, что их аппараты достаточно безопасны, и получить разрешение на полёты у регулирующих органов.

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