Обломок второй ступени ракеты Falcon 9 компании SpaceX, по предположению учёных, врезался в Луну на высокой..

Ступень ракеты SpaceX, вероятно, врезалась в Луну и оставила на ней кратер

Обломок второй ступени ракеты Falcon 9 компании SpaceX, по предположению учёных, врезался в Луну на высокой скорости. Речь идёт о ступени, которая в январе 2025 года вывела к Луне посадочный модуль американской компании Firefly Aerospace. После выполнения задачи она осталась на орбите системы Земля – Луна, а затем под действием гравитации вышла на траекторию столкновения.

Предварительно, объект массой около четырёх тонн ударился о поверхность на скорости почти 8 тысяч 700 километров в час.

[Мэтт Ботвелл, астроном Кембриджского университета]:

«Это довольно сильное столкновение. Вверх должен был подняться столб пыли – на высоту 50-100 километров. После удара останется довольно большая воронка – около 30 метров в диаметре или что-то вроде того».

Момент столкновения, вероятнее всего, никто не увидел. Ни один из аппаратов на орбите Луны не находился в нужной точке, чтобы снять удар в реальном времени. Теперь специалисты будут искать его следы по снимкам, сделанным телескопами и орбитальными аппаратами.

[Мэтт Ботвелл, астроном Кембриджского университета]:

«Мы сможем сравнить поверхность Луны до и после удара и действительно понять, какое воздействие оказало это столкновение. Это хороший небольшой эксперимент на Луне».

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Ожидается, что примерно через неделю орбитальный аппарат, который уже снимал этот участок поверхности до столкновения, снова пролетит над местом падения. Сравнение изображений до и после удара позволит определить размеры кратера и, как надеются исследователи, получить новые сведения о строении лунной поверхности.

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