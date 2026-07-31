Два птенца редких гиацинтовых ара родились в зоопарке в Бельгии

Два птенца редких попугаев подрастают в зоопарке «Пайри Дайза» в Бельгии. Они родились у пары малых..
Дата загрузки: 2026-07-31
Два птенца редких попугаев подрастают в зоопарке «Пайри Дайза» в Бельгии. Они родились у пары малых гиацинтовых ара. Это её первое потомство.
В прошлом году попытка размножения оказалась неудачной. Зоопарк немного изменил среду обитания этих попугаев, больше приблизив её к естественным условиям. После этого самка отложила яйца.
Птенцы под постоянным наблюдением ветеринаров. Кормят их тоже люди.
В зоопарке «Пайри Дайза» успешно разводят все три вида гиацинтовых ара. Они занесены в Красную книгу как редкие и вымирающие. Гиацинтовые ара обитают в Парагвае, Аргентине, Уругвае и Бразилии.
Торговля этими пернатыми запрещена. Так что в неволе их содержат в основном в зоопарках.
Зоопарк «Пайри Дайза» работает с 1994 года.
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