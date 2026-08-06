Румыния разрешила отстрел почти 900 медведей в год

Румыния почти вдвое увеличила разрешённую квоту на отстрел бурых медведей – примерно до 900 животных в..

Румыния почти вдвое увеличила разрешённую квоту на отстрел бурых медведей – примерно до 900 животных в год. Власти пошли на этот шаг после участившихся нападений на людей. По данным министерства окружающей среды, за последние двадцать лет медведи убили в стране примерно 30 человек.

В Румынии обитает крупнейшая в Европе популяция бурых медведей за пределами России: от 10 до 13 тысяч особей. И всё чаще хищники выходят к дорогам, а также заходят в города и посёлки в поисках еды.

Жители горных районов говорят, что встречи с медведями стали частью повседневной жизни.

[Жан Стангачиу, житель города Предял]:

«Медведь приходит почти каждый вечер, обычно к мусорным контейнерам. Они привыкли к людям, которые здесь живут. Ничего не боятся».

С 2021 года местные власти также получили право отстреливать медведей, которые заходят во дворы и в жилые дома. Однако природоохранные организации считают, что увеличение охотничьих квот не устранит причин опасных встреч.

Они считают, что главная причина – не численность животных, а поведение людей и недостаточное соблюдение уже действующих правил. Среди них – запрет на кормление медведей, правильное обращение с отходами и установка электрических ограждений.

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[Чиприан Галушка, эколог]:

«Даже если в лесу останется всего три медведя, мы всё равно будем сталкиваться с проблемами, пока не изменим своё отношение к ним».

В заповеднике Libearty, где сейчас живёт около 140 спасённых медведей, предупреждают, что решить проблему можно только сочетанием мер по защите людей и по сохранению естественной среды обитания животных.

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