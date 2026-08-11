Под старой стеной в Риме нашли античные комнаты с мозаиками

Скрытый под землёый античный комплекс обнаружили в Риме. Находку сделали во время работ по укреплению старой..
Дата загрузки: 2026-08-12
Скрытый под землёый античный комплекс обнаружили в Риме. Находку сделали во время работ по укреплению старой стены виллы Челимонтана в центре города. Археологи нашли восемь комнат с мозаиками на полу и фресками на стенах и потолках.
Раскопки показали, что здание построили во II веке нашей эры, а позже, в III веке – перестроили. Пять помещений уже полностью исследованы, ещё три – частично.
Археологи говорят, что ожидали найти древние следы, поскольку объект находится рядом с Римским форумом. Но не предполагали, что открытие окажется настолько масштабным.
В одной из комнат нашли две мозаики, созданные в разные периоды. Археологи также обнаружили части расписного потолка, которые сейчас готовят к восстановлению.
[Симона Моретта, главный археолог раскопок]:
«Сейчас мы его законсервировали, а затем проведём реконструкцию. Думаю, мы восстановим более 50% всего потолка. Это прекрасный потолок, расписанный красными и синими кругами в белых лепных рамах с зубцами».
Среди находок – мрамор, керамика, фрагменты мозаик и фресок. В одной из комнат сохранилась геометрическая композиция с изображением дельфина, рыб и кратера в центре.
Специалисты пока не установили назначение здания. По одной из версий, это могла быть роскошная частная резиденция богатой римской семьи. Также есть предположение, что помещение было связано с пожарной службой Древнего Рима.
Работы проходят в рамках программы восстановления культурных объектов Рима, на которую город получил около 500 миллионов евро из фондов Европейского союза.
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