Скрытый под землёый античный комплекс обнаружили в Риме. Находку сделали во время работ по укреплению старой..

Под старой стеной в Риме нашли античные комнаты с мозаиками

Скрытый под землёый античный комплекс обнаружили в Риме. Находку сделали во время работ по укреплению старой стены виллы Челимонтана в центре города. Археологи нашли восемь комнат с мозаиками на полу и фресками на стенах и потолках.

Раскопки показали, что здание построили во II веке нашей эры, а позже, в III веке – перестроили. Пять помещений уже полностью исследованы, ещё три – частично.

Археологи говорят, что ожидали найти древние следы, поскольку объект находится рядом с Римским форумом. Но не предполагали, что открытие окажется настолько масштабным.

В одной из комнат нашли две мозаики, созданные в разные периоды. Археологи также обнаружили части расписного потолка, которые сейчас готовят к восстановлению.

[Симона Моретта, главный археолог раскопок]:

«Сейчас мы его законсервировали, а затем проведём реконструкцию. Думаю, мы восстановим более 50% всего потолка. Это прекрасный потолок, расписанный красными и синими кругами в белых лепных рамах с зубцами».

Среди находок – мрамор, керамика, фрагменты мозаик и фресок. В одной из комнат сохранилась геометрическая композиция с изображением дельфина, рыб и кратера в центре.

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Специалисты пока не установили назначение здания. По одной из версий, это могла быть роскошная частная резиденция богатой римской семьи. Также есть предположение, что помещение было связано с пожарной службой Древнего Рима.

Работы проходят в рамках программы восстановления культурных объектов Рима, на которую город получил около 500 миллионов евро из фондов Европейского союза.

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