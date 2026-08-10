Пожар в Канаде стремительно растёт: тысячи жителей покинули дома

Пожар в канадской провинции Британская Колумбия стремительно распространяется в районе городов Саммерленд и Пичленд. Пламя охватывает..
Дата загрузки: 2026-08-11
Пожар в канадской провинции Британская Колумбия стремительно распространяется в районе городов Саммерленд и Пичленд. Пламя охватывает склоны, над очагами поднимаются густые клубы дыма.
За сутки площадь пожара выросла почти вдвое и превысила 10 тысяч гектаров. Британская Колумбия объявила режим чрезвычайной ситуации. В провинции эвакуировали более 20 тысяч человек. Это крупнейшая эвакуация в регионе с начала лета.
В Пичленде жители пока не могут вернуться домой.
[Патрик ван Минсел, мэр Пичленда]:
«Хорошая новость в том, что здесь, в Пичленде, мы не потеряли ни одного дома».
Эвакуированных размещают в специальных центрах. Среди них – жители Саммерленда вместе с домашними животными.
Люк Бруволд покинул свой дом после того, как увидел густой дым и пепел.
[Люк Бруволд, эвакуированный из Саммерленда]:
«Мы начали поливать водой сухую траву вокруг нашего дома. Где-то в три часа приехала полиция и попросила нас покинуть район, и с тех пор мы здесь».
В пункте размещения Пентиктона для эвакуированных организовали питание. Для животных также приготовили корм.
В тушении огня пожарным мешают жара, сухая погода, сильный дым и плохая видимость. К борьбе со стихией привлекли также специалистов из Австралии, Новой Зеландии и Мексики.
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