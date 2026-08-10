Нетаньяху отверг план Трампа по Газе

Израиль отверг 15-пунктный план президента США Дональда Трампа по Газе. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, не проведёт отвод войск до полного разоружения ХАМАС.

[Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля]:

«Израиль отвергает 15-пунктный план. Я слышал, что некоторые говорили: «Вы этого не сказали», но мы сказали, и сейчас я повторяю это снова. Израиль отвергает 15-пунктный план. ЦАХАЛ не будет осуществлять никакого отвода до разоружения ХАМАС».

Нетаньяху добавил, что Израиль продолжит отражать угрозы. По его словам, безопасность страны – это не предмет переговоров. Он также заявил, что не согласится на создание Палестинского государства.

[Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля]:

«Пока я являюсь премьер-министром, Палестинское государство создано не будет. Ни в Газе, ни в Иудее и Самарии, не будет ни «Фатах-стана», ни «Хамас-стана»».

Трамп в прошлом месяце заявил о прорыве в реализации своего плана по прекращению войны в Газе. По его словам, ХАМАС согласился сложить оружие. Израиль при этом продолжал наносить удары по Газе.

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На фоне этого Иран заявил, что пока не готов возобновлять переговоры с США. Тегеран утверждает, что Вашингтон нарушил промежуточное соглашение, заключённое в июне.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что между сторонами сейчас идёт обмен сообщениями через посредников, но переговоров нет.

Отдельно Иран и Оман завершают технические переговоры о новых морских маршрутах в Ормузском проливе. По словам Аракчи, существующие маршруты были определены в 1968 году и теперь должны быть изменены. При этом соглашение само по себе не означает открытия пролива для судоходства.

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