В заповеднике на юге Испании окольцевали 600 птенцов фламинго

Сотни волонтёров образовали живую сеть на солёном озере Фуэнте-де-Пьедра на юге Испании. Здесь обитает одна из..

Сотни волонтёров образовали живую сеть на солёном озере Фуэнте-де-Пьедра на юге Испании. Здесь обитает одна из крупнейших колоний розовых фламинго в Европе. Ежегодно местные орнитологи кольцуют птенцов. Но сначала их надо загнать в вольер на берегу, в чём и помогают волонтёры.

В этом сезоне удалось окольцевать 600 юных фламинго. Это позволит биологам за ними наблюдать. Во время миграции птицы перемещаются по природным заповедникам в Европе и Северной Африке.

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[Исабель Молина, биолог]:«Мы также используем сегодняшнюю возможность, чтобы измерить их клювы и крылья. Берём образцы крови и мазки для проверки здоровья. Они проходят полный ветеринарный осмотр».

В руки ветеринаров также попал птенец с лейцизмом. Это генетическая мутация, при которой полностью или частично теряется пигментация кожи, перьев или шерсти.

[Исабель Молина, биолог]:«Любопытный случай. Эксперты внимательно осмотрели птицу и подтвердили, что у неё лейцизм. То есть окраска изменилась, поэтому все перья белые. Птенец полностью белый».

Окольцованных птенцов выпускают обратно в озеро. Ветеринары ещё на какое-то время остаются рядом, поскольку некоторые птицы немного ослабевают после осмотра и кольцевания.

Более 40 лет назад озеро Фуэнте-де-Пьедра объявили заповедником. За прошедшие годы здесь появились на свет более 200 000 птенцов розовых фламинго.

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