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Как инженер из США создала машину для прыжков через две скакалки

Как инженер из США создала машину для прыжков через две скакалки

Американский инженер Тахира Рид Смит разработала машину под названием Jump Dreams, которая автоматически вращает две скакалки...

Дата загрузки: 2026-08-08

Как инженер из США создала машину для прыжков через две скакалки

Американский инженер Тахира Рид Смит разработала машину под названием Jump Dreams, которая автоматически вращает две скакалки. Идея появилась у неё ещё в третьем классе, когда всем дали задание нарисовать то, что хотелось бы увидеть в будущем.

[Тахира Рид Смит, инженер]:
«Нам нужно было нарисовать картину или что-то, что мы хотели бы иметь. Эта идея появилась у меня, когда я училась здесь, в школе № 97. Потом я поступила изучать машиностроение и вспомнила об этой идее».

В США прыжки через две скакалки, которые вращаются навстречу друг другу, называют Double Dutch. Обычно для этого нужны ещё два человека.

[Тахира Рид Смит, инженер]:
«Тогда я была единственным ребёнком в семье. Я очень любила прыгать через две вращающиеся скакалки. Научилась этому в пять лет. Я была в третьем классе, мы прыгали на школьном дворе, и я помню, что своей очереди приходилось ждать очень долго, а потом звенел звонок».

Недавно изобретательница впервые за сорок лет встретилась со своей учительницей, в классе которой она и создала этот рисунок. Та отметила, что история её ученицы стала настоящим подтверждением того, что мечты сбываются.

[Ньема О’Гарро, бывшая учительница Тахиры Рид Смит]:
«Тахира показала мне, что возможно всё. Если у вас есть идея, не отказывайтесь от своей мечты. На её воплощение может уйти много времени, но не сдавайтесь».

Тахира говорит, что начала получать заказы со всего мира. Её следующая цель – запустить устройство в серийное производство, чтобы им могли пользоваться любители Double Dutch разных возрастов.

Тем временем, прототип устройства уже показали участницам клуба любителей Double Dutch. Он объединяет около шести тысяч женщин в возрасте 40+ по всей стране. Самой старшей – 92 года.

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