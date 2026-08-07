Как инженер из США создала машину для прыжков через две скакалки

Американский инженер Тахира Рид Смит разработала машину под названием Jump Dreams, которая автоматически вращает две скакалки. Идея появилась у неё ещё в третьем классе, когда всем дали задание нарисовать то, что хотелось бы увидеть в будущем.

[Тахира Рид Смит, инженер]:

«Нам нужно было нарисовать картину или что-то, что мы хотели бы иметь. Эта идея появилась у меня, когда я училась здесь, в школе № 97. Потом я поступила изучать машиностроение и вспомнила об этой идее».

В США прыжки через две скакалки, которые вращаются навстречу друг другу, называют Double Dutch. Обычно для этого нужны ещё два человека.

[Тахира Рид Смит, инженер]:

«Тогда я была единственным ребёнком в семье. Я очень любила прыгать через две вращающиеся скакалки. Научилась этому в пять лет. Я была в третьем классе, мы прыгали на школьном дворе, и я помню, что своей очереди приходилось ждать очень долго, а потом звенел звонок».

Недавно изобретательница впервые за сорок лет встретилась со своей учительницей, в классе которой она и создала этот рисунок. Та отметила, что история её ученицы стала настоящим подтверждением того, что мечты сбываются.

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[Ньема О’Гарро, бывшая учительница Тахиры Рид Смит]:

«Тахира показала мне, что возможно всё. Если у вас есть идея, не отказывайтесь от своей мечты. На её воплощение может уйти много времени, но не сдавайтесь».

Тахира говорит, что начала получать заказы со всего мира. Её следующая цель – запустить устройство в серийное производство, чтобы им могли пользоваться любители Double Dutch разных возрастов.

Тем временем, прототип устройства уже показали участницам клуба любителей Double Dutch. Он объединяет около шести тысяч женщин в возрасте 40+ по всей стране. Самой старшей – 92 года.

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