Парламент Турции одобрил помилование тысяч курдских повстанцев

Турецкий парламент одобрил условное помилование тысяч бывших курдских повстанцев. Новый закон устанавливает правовую основу для роспуска запрещённой Рабочей партии Курдистана. Это должно стать важным шагом на пути к прекращению многолетнего вооружённого конфликта, который унёс жизни десятков тысяч людей.

Закон обеспечит правовую защиту многим бывшим курдским боевикам, не совершившим тяжких преступлений. Также он позволит приостанавливать тюремные сроки некоторых осуждённых за членство в РПК, что откроет им путь к реинтеграции в общество.

Законопроект поддержали правящая Партия справедливости и развития президента Тайипа Эрдогана и её союзники. Документ одобрили 468 из 600 депутатов.

Рабочая партия Курдистана – это военно-политическая организация левого толка, основанная в 1978 году. Она добивалась создания независимого курдского государства, а позже – автономии в составе Турции. В ходе вооруженного конфликта погибло боле 40 000 человек. В Турции, США и Евросоюзе РПК была признана террористической организацией.

В феврале прошлого года заключённый в тюрьму лидер РПК Абдулла Оджалан призвал группировку к разоружению и роспуску. В мае 2025 года она объявила о прекращении вооружённой борьбы.

Новый закон призван позаботиться о судьбе тысяч членов РПК после того, как группа расформирует военные и организационные структуры. Но он не решает более широких вопросов, касающихся расширения политических и культурных прав курдов.

Короткая ссылка на эту страницу: